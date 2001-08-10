Администрация Южно-Сахалинска ведет претензионную работу с двумя недобросовестными подрядчиками
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В 2022 году они выполнили ремонт двух городских улиц с нарушениями сроков и качества. Оба объекта были реализованы в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, подрядчик ИП Кильдюшкин Е.В. в срок до 1 августа обязался провести ремонт ул. Лермонтова на участке от ул. Сахалинской до поворота на Сахалинскую областную психиатрическую больницу. По итогу работы были выполнены со значительной задержкой - более чем на 4 месяца. В связи с этим администрация приняла решение расторгнуть муниципальный контракт. В адрес компании выставлена претензия о взыскании средств за нарушение условий договора.
Для проведения капитального ремонта ул. Зеленой в Березняках в 2021 году администрация заключила контракт с подрядной организацией ООО "ЮВА". Контракт переходящий: срок завершения работ - август 2022 года. За указанный период подрядчик обязался привести в порядок дорогу протяженностью 1357 м. Это замена сетей водоснабжения и водоотведения, обустройство ливневой канализации, установка освещения и системы видеонаблюдения, укладка асфальтового покрытия, благоустройство. Однако к концу прошлого года работы выполнены на участке протяженностью порядка 500 м.
По данным заказчика работ - МКУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства", подрядчик несколько раз срывал сроки исполнения муниципального контракта. В ноябре прошлого года было принято решение об одностороннем расторжении контракта. Ведется претензионная работа: с подрядчика взыскиваются выделенные средства за невыполненные работы. Кроме того, по решению УФАС по Сахалинской области данная подрядная организация включена в реестр недобросовестных поставщиков.
Добавим, завершать ремонтные работы на ул. Зеленой в 2023 году предстоит новому подрядчику - ООО "ИнтерСтрой". На выполнение работ им дано четыре месяца.
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