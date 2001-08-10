В Южно-Сахалинске продолжают проверять выполнение ремонта литым асфальтом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Эта работа проводится по поручению мэра Сергея Надсадина. Специалисты департамента общественной безопасности и контроля совместно с департаментом дорожного хозяйства и благоустройства проверяют план по исполнению работ, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сегодня инспекция состоялась на ул. 1-й Октябрьской. Ночью здесь были проведены работы по устранению дефектов покрытия по технологии литого асфальта. Также дорожные службы работали на виадуке в районе ул. Пуркаева. Качество ремонта и объем выполненных работ проверил начальник отдела контроля департамента общественной безопасности и контроля Максим Лебедев:

- Мы продолжаем мониторинг ремонта участков улиц литым асфальтом. По итогам осмотра к качеству работ замечаний не возникло. В случае корректировки планов, работы переносятся на предстоящую ночь или следующий день. По завершению мы также проверяем исполнение.

Напомним, на дорогах Южно-Сахалинска продолжаются работы по восстановлению повреждений полотна литой асфальтобетонной смесью. Эти меры направлены на улучшение качества проезжей части и приведение улиц в нормативное состояние. Всего литым асфальтом ликвидировано 1500 кв. метров дефектов. До 5 апреля планируют устранить еще около 300 кв. метров дефектов на городских улицах. С середины апреля завод им. М.А. Федотова начнет производство асфальтовой смеси. Укладка дорожного покрытия в Южно-Сахалинске будет производится большими участками.

Мониторинг своевременного выполнения дорожных работ, которые проводятся в городе, будет продолжен.