В Южно-Сахалинске продолжают проверять выполнение ремонта литым асфальтом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Эта работа проводится по поручению мэра Сергея Надсадина. Специалисты департамента общественной безопасности и контроля совместно с департаментом дорожного хозяйства и благоустройства проверяют план по исполнению работ, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Сегодня инспекция состоялась на ул. 1-й Октябрьской. Ночью здесь были проведены работы по устранению дефектов покрытия по технологии литого асфальта. Также дорожные службы работали на виадуке в районе ул. Пуркаева. Качество ремонта и объем выполненных работ проверил начальник отдела контроля департамента общественной безопасности и контроля Максим Лебедев:
- Мы продолжаем мониторинг ремонта участков улиц литым асфальтом. По итогам осмотра к качеству работ замечаний не возникло. В случае корректировки планов, работы переносятся на предстоящую ночь или следующий день. По завершению мы также проверяем исполнение.
Напомним, на дорогах Южно-Сахалинска продолжаются работы по восстановлению повреждений полотна литой асфальтобетонной смесью. Эти меры направлены на улучшение качества проезжей части и приведение улиц в нормативное состояние. Всего литым асфальтом ликвидировано 1500 кв. метров дефектов. До 5 апреля планируют устранить еще около 300 кв. метров дефектов на городских улицах. С середины апреля завод им. М.А. Федотова начнет производство асфальтовой смеси. Укладка дорожного покрытия в Южно-Сахалинске будет производится большими участками.
Мониторинг своевременного выполнения дорожных работ, которые проводятся в городе, будет продолжен.
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