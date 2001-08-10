Образовательные учреждения Южно-Сахалинска продолжают поддерживать акцию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Учащиеся Восточной гимназии, их родители и педагоги в очередной раз собрали посылки для бойцов, проходящих службу в зоне специальной военной операции, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В образовательном учреждении активно поддерживают проект "Сопричастность" и регулярно передают посылки с предметами первой необходимости, личной гигиены, лекарственными средствами, бытовой химией и прочим в пункты приема.

- В этот раз мы собрали более 30 коробок. Для школьников такая работа - прекрасный пример патриотизма. Они чувствуют сопричастность к общему делу и понимают, как важно сейчас поддержать ребят, которые стоят на защите Родины и нашего благополучия, - отметил советник директора по воспитательной работе Восточной гимназии Иван Кузнецов.

Напомним, проект "Сопричастность" инициирован сахалинским отделением партии "Единая Россия" и его главой губернатором Валерием Лимаренко. В областном центре он реализуется при содействии местного отделения под руководством мэра Сергея Надсадина.

Присоединиться к акции могут все желающие. В островной столице открыты пункты сбора посылок в штабе общественной поддержки по ул. Дзержинского, 40/1, ул. Дзержинского, 23 (каб. 325), ул. Больничной, 34. Перечень необходимых вещей размещен в телеграм-канале.

Подробную информацию о проекте "Сопричастность" можно получить по телефону горячей линии 8-924-881-68-01 ежедневно с 9.00 до 19.00.