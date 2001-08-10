Тихоокеанское
информационное агентство
29 Марта 2023
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15:11, | Новости общества Сахалина и Курил

30 марта местные производители посетят села Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выездная торговля с 10.00 будет осуществляться в Синегорске по адресу: ул. Коммунистическая, 42.

Жители села смогут приобрести рыбную продукцию (ИП Ефимов А.Ф.), сыры, колбасы (ИП Рыжиков Е.А.), консервацию, фрукты в ассортименте (ИП Гасанов Т.А.), мед (ЛПХ Панасенко Н.А.).

Кроме того, 30 марта мясо свинины АО «Мерси Агро Сахалин» можно будет приобрести по следующим адресам:

- Синегорск с 10.00 до 13.00 (ул. Коммунистическая, 42);

- Березняки с 10.00 до 13.00 (ул. Зеленая, 9А);

- Санаторное с 13.30 до 15.00 (около магазина «Кристина»);

- Старорусское с 13.30 до 15.00 (ул. Центральная, 12).

Вся продукция представлена по ценам ниже рыночных на 15-25%.

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