Волонтеры рассказывают южносахалинцам о мерах социальной поддержки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Волонтеры Южно-Сахалинска продолжают информационную кампанию в рамках проекта "Забота. Защита. Уважение", инициированного губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко и поддержанного мэром города Сергеем Надсадиным, расказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Добровольцы продолжают работу по информированию жителей городского округа о существующих мерах социальной поддержки, а также сервисах, которыми могут воспользоваться южносахалинцы. Узнать активистов проекта "Забота. Защита. Уважение" можно по специально форме. Подробнее об этой работе рассказала волонтер Алина Стряпко:

- Работа идет очень активно, мы ежедневно приходим к южносахалинцам. Встречаем людей с улыбкой, к каждому стараемся найти подход и стараемся предоставить им самую важную информацию - о приложениях и сервисах, в частности о приложении "Острова.65". Люди реагируют положительно. С собой мы носим информационные буклеты - путеводители по социальным сервисам Сахалинской области.

Добавим, специально для этого обучение прошли около 300 волонтеров областного центра. При необходимости добровольцы помогают зарегистрироваться на Госуслугах, проинформировать о том, как оформить "Карту сахалинца" и рассказывают об их функционале. Кроме этого, волонтеры помогают горожанам установить приложение "Острова.65" С помощью которого можно узнать о работе социальных магазинов, точках продажи свежей рыбы по доступной цене, спортивных и культурных событиях Южно-Сахалинска и многом другом.

- Проект "Забота. Защита. Уважение" стартовал в этому году 15 марта с обучения волонтеров, - рассказал директор Центра молодежных инициатив Олег Гортованов. - 300 человек ежедневно персонально рассказывают людям об уникальных социальных программах, действующих в регионе. А также о цифровых сервисах, которые упрощают жизнь. Информационная кампания продлится до середины апреля. Надеемся, что за это время большинство жителей получат всю необходимую информацию.

Напомним, цель этой работы - предоставить наиболее полную информацию о возможностях, которые действуют в регионе. Они касаются услуг в сфере здравоохранения, социальной поддержки, общего и дополнительного образования детей, улучшения жилищных условий, организации досуга, и многих других инициатив, направленных на повышение комфортности проживания и качества жизни людей.