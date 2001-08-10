Сахалинцы приглашаются к участию в VIII Региональном чемпионате по профессиональному мастерству

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На территории Сахалинской области продолжается прием заявок в VIII Региональный Чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», который пройдет с 24 по 28 апреля 2023 года. К участию в соревновательной части конкурсов «Абилимпикс» приглашаются граждане Российской Федерации с инвалидностью и/или ограниченными возможностями здоровья по следующим категориям: «школьник» (от 14 лет), «студент» и «специалист».

– Чемпионат «Абилимпикс» проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», он ориентирован на обеспечение эффективной профессиональной ориентации и мотивации инвалидов и людей с ОВЗ к получению профессионального образования, содействует их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. В этом году будут представлены новые компетенции, где участники смогут попробовать свои возможности в направлениях: «Мультимедийная журналистика», «Студийный фотограф», «Фьюзинг» — это художественное литье из стекла, «Фармацевтика», «Быстрое прототипирование». Некоторые компетенции будут у нас только регионального уровня — «Ковроткачество крючком», «Фьюзинг», «Фармацевтика» и «Сыроварение», - поделилась руководитель центра развития движения «Абилимпикс» Сахалинской области Светлана Кашкина.

Чемпионат «Абилимпикс» дает участникам уникальную возможность проявить себя в профессии, в том числе перед работодателями, развить свои навыки, познакомиться с увлеченными своим делом людьми. Принять участие можно в компетенциях: «Фармацевтика», «Поварское дело», «Брошюровка и переплетное дело», «Выпечка хлебобулочных изделий, «Декорирование тортов», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Сыроварение», «Швея», «Документационное обеспечение управления и архивоведения», «Клининг», «Резьба по дереву», «Столярное дело», «Ландшафтный дизайн», «Быстрое прототипирование», «Гончарное дело», «Разработчик виртуальной и дополненной реальности», «Студийный фотограф», «Художественное вышивание», «Бисероплетение», «Вязание крючком», «Вязание спицами», «Изобразительное искусство», «Ковроткачество», «Администрирование без данных», «Веб-разработка», «Дизайн плаката», «Мультимедийная журналистика», «Робототехника», «Сборка-разборка электронного оборудования», «Фармация», «Художественная обработка стекла», «Ювелирное дело», «Малярное дело».

Победители Регионального этапа перейдут в этап Отборочного Чемпионата, а после будут соревноваться среди лучших на Финале Национального Чемпионата, который пройдет с 20 по 23 октября 2023 года в городе Москва.

Подать заявку на участие можно обратившись к ответственному лицу - руководителю центра развития движения «Абилимпикс» Сахалинской области Светлане Кашкиной, тел: 8-914-757-16-34, e-mail: [email protected]