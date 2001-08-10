Жителям Южно-Сахалинска предлагают выцсказаться об организации дорожного движения в городе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается работа по повышению безопасности дорожного движения и увеличению пропускной способности улиц. Большой комплекс мероприятий реализован в прошлом году - это внедрение выделенной полосы для общественного транспорта на ул. Сахалинской, кругового движения на ряде городских перекрестков, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Также продолжалась работа по установке островков безопасности на пешеходных переходах. Жителям Южно-Сахалинска предлагают высказать мнение об эффективности нововведений. Анкетирование проводится на официальном сайте администрации города. Опрос предусматривает возможность высказать свое мнение и дать развернутый ответ

Анкетирование проводится до 3 апреля (включительно).