Тихоокеанское
информационное агентство
29 Марта 2023
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12:09, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителям Южно-Сахалинска предлагают выцсказаться об организации дорожного движения в городе

Жителям Южно-Сахалинска предлагают выцсказаться об организации дорожного движения в городе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается работа по повышению безопасности дорожного движения и увеличению пропускной способности улиц. Большой комплекс мероприятий реализован в прошлом году - это внедрение выделенной полосы для общественного транспорта на ул. Сахалинской, кругового движения на ряде городских перекрестков, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Также продолжалась работа по установке островков безопасности на пешеходных переходах. Жителям Южно-Сахалинска предлагают высказать мнение об эффективности нововведений. Анкетирование проводится на официальном сайте администрации города. Опрос предусматривает возможность высказать свое мнение и дать развернутый ответ

Анкетирование проводится до 3 апреля (включительно).

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