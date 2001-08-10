30 семей на Кунашире отпраздновали новоселье
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Квартиры в трехэтажном доме на улице Океанской в Южно-Курильске островитяне получили бесплатно в рамках программы по переселению из аварийного жилья. Монолитный конструктив способен выдержать подземные толчки силой до 9 баллов. Это имеет особое значение для Курильских островов, расположенных в сейсмоопасной зоне. Современная технология использована и для фасада. Усиленное покрытие будет защищать дом от сильных ветров на Кунашире, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском правительстве.
Все квартиры сданы "под ключ". В них установлена сантехника, электрические плиты и водонагреватели. В каждой квартире предусмотрена остекленная лоджия.
- Мой муж родился здесь, на Кунашире, я сама приехала позже на сайровую путину, работала на рыбокомбинате, и осталась здесь. Наша семья прожила более пятидесяти лет в старом доме и вот у нас новоселье. Квартира большая и просторная - 73 квадратных метра. И сейчас есть, куда приезжать к нам в гости с Сахалина нашему младшему сыну, у него четверо детей. Благодарим строителей и власти за новое жилье, - поделилась жительница Южно-Курильска Людмила Варфоломеева.
- Я здесь с 1977 года живу и работаю. Родители привезли меня на улицу Океанскую, и вот опять я заселяюсь на эту улицу, но уже в новостройку. Очень счастлива, хочется жить, созидать. Наш дом сдан в ускоренном режиме - должны были заезжать в 2025 году, но ключи получили уже сейчас, чему очень рады, -рассказала Наталья Лебедева.
С начала года в районе заселили 2 новых дома на Шикотане - на 30 и 28 семей. В этом году планируется сдать семь многоквартирных 3-этажных домов на Шикотане в селах Малокурильское и Крабозаводское и два дома на Кунашире в Южно-Курильске.
Напомним, в прошлом году Сахалинская область получила самый большой объем финансовой поддержки от Фонда развития территорий. Средства направленны на расселение аварийного жилья уже в рамках новой программы.
- Нам одобрено 11 миллиардов рублей, из них 10,4 миллиарда мы уже получили на счета, 600 миллионов получим в этом году. Эти деньги уже распределены на расселение аварийного жилья в Сахалинской области. В рамках нового этапа этой программы по итогам 2022 года мы расселили 91,5 тысячи квадратных метров аварийного жилья. А если считать в общем, с 2021 по 2022 годы эта цифра составляет 175 тысяч квадратных метров. Единичные регионы в России приближаются к таким показателям, - отметил министр строительства Сахалинской области Алексей Колеватых.
В прошлом году новоселье отметили 4016 островитян. Большинство переехали в новые дома, нескольким десяткам муниципалитеты приобрели квартиры на вторичном рынке. Кроме того, 1240 сахалинцев и курильчан получили выкупную стоимость за свою аварийную квартиру.
С начала 2023 года в Сахалинской области жилищные условия улучшили 630 жителей. Всего в этом году планируется расселить 117,7 тысячи квадратных метров и предоставить новое жильё 5 тысячам островитян. До конца 2026 года необходимо расселить почти 720 тысяч квадратных метров аварийного жилья, в котором проживают 32,4 тысячи сахалинцев и курильчан.
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