Тихоокеанское
информационное агентство
29 Марта 2023
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10:34, | Новости общества Сахалина и Курил

Птицефабрика "Островная" объявила график выездной торговли

Птицефабрика

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Птицефабрика для удобства жителей сел и отдаленных районов областного центра организует выездную торговлю фирменной продукцией, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Автолавка местного товаропроизводителя будет работать по следующему графику:

29 марта, пл/р Дальнее, ул. Большая полянка, около магазина «Столичный», с 10.00 до 15.00;

30 марта, в районе железнодорожной больницы, ул. Украинская,10, с 10.00 до 12.30.

Также птицефабрика информирует, что в пятницу, 31 марта, выездная торговля будет весить в Анивском районе: в селе Троицкое, на площадке возле дома культуры, с 10.00 до 15.00.

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