"Горный воздух" приглашает на фестиваль "Книжная весна на высоте!"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Спортивно-туристический комплекс "Горный воздух" приглашает проводить зиму традиционным фестивалем "Весна на высоте!", который в этом году посвятили книгам, популяризации чтения и поддержке грамотности.
Масштабное событие пройдет 8 апреля на средней станции комплекса в 12:00.
"Горный воздух" предлагает нарядиться в костюмы любимых персонажей книг и наглядно доказать, что интеллект и спорт неразделимы. Подъем для таких гостей до средней станции комплекса будет бесплатным.
В программе фестиваля:
- парад костюмов (информация по массовому спуску будет опубликована позднее, в зависимости от погодных условий)
- книжный фотокросс и фотосушка, посвященные произведениям школьной программы по литературе
- Всероссийская акция "Тотальный диктант"
- интерактивная фан-арт площадка "Классики о спорте"
- живой концерт "Весне дорогу"
- громкие чтения "Стихи на лыжах" (лотерея текстов)
- книжные предсказания
- пункт скорочтения по мотивам стихотворений Даниила Хармса "Как Володя быстро под гору летел"
- чтения на английском, кафе книжного меню "Съешь меня" и другие площадки.
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