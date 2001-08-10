"Горный воздух" приглашает на фестиваль "Книжная весна на высоте!"

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спортивно-туристический комплекс "Горный воздух" приглашает проводить зиму традиционным фестивалем "Весна на высоте!", который в этом году посвятили книгам, популяризации чтения и поддержке грамотности.

Масштабное событие пройдет 8 апреля на средней станции комплекса в 12:00.

"Горный воздух" предлагает нарядиться в костюмы любимых персонажей книг и наглядно доказать, что интеллект и спорт неразделимы. Подъем для таких гостей до средней станции комплекса будет бесплатным.

В программе фестиваля:

- парад костюмов (информация по массовому спуску будет опубликована позднее, в зависимости от погодных условий)

- книжный фотокросс и фотосушка, посвященные произведениям школьной программы по литературе

- Всероссийская акция "Тотальный диктант"

- интерактивная фан-арт площадка "Классики о спорте"

- живой концерт "Весне дорогу"

- громкие чтения "Стихи на лыжах" (лотерея текстов)

- книжные предсказания

- пункт скорочтения по мотивам стихотворений Даниила Хармса "Как Володя быстро под гору летел"

- чтения на английском, кафе книжного меню "Съешь меня" и другие площадки.