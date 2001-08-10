В Анивском районе настала пора субботников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Подметать улицы, собирать мусор и приводить в порядок здания в районе начнут в ближайшую субботу, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.
1 апреля сотрудники трудовых коллективов муниципальных учреждений, предприятий всех форм собственности и неравнодушные граждане выйдут на закрепленные территории, чтобы навести порядок после зимы.
Всего в рамках весеннего месячника чистоты и благоустройства определены еще три даты, по которым пройдут районные субботники - 07.04.2023, 14.04.2023 и 21.04.2023. с 14:00 до 16:30.
- В кратчайшие сроки нам предстоит привести в порядок наши улицы, дворы и прилегающие территории. Управляющим компаниям, руководителям предприятий торговли и услуг рекомендовано организовать население, сотрудников на проведение субботников. При этом людей необходимо обеспечить уборочным инвентарём, - рассказала мэр округа Светлана Швец. Представителям бизнеса, владельцам зданий также рекомендовано привести в порядок фасады объектов, территории, находящиеся в их ведении.
Специалистам управляющих компаний требуется привести в надлежащее состояние мусоросборные площадки и выполнить работы по благоустройству дворовых детских и спортивных площадок.
Стоит отметить, что 28 апреля 2023 года Анивский район традиционно присоединится к всероссийскому проект у «Вода России». В этот день неравнодушные жители и гости Сахалинской области выйдут на уборку всеми любимого места отдыха - пляжной территории залива Анива.
Контролировать процессы благоустройства и санитарной очистки будет районный штаб под председательством вице-мэра, директора департамента жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Владимира Комарова.
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