На Сахалине будут судить водителя погрузчика, который зачерпнул человека ковшом и вместе с ним погрузил уголь
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделением ОМВД России по Невельскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя города Невельска, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что 14 декабря прошлого года в утреннее время фигурант, находясь на участке в Невельском районе, не имея права управления транспортными средствами, при проведении погрузочно-разгрузочных работ проявил преступную небрежность, не проявил должной внимательности и предусмотрительности, имея объективную возможность обнаружить работающего поблизости с ним гражданина, ковшом фронтального погрузчика не умышленно задел последнего, в результате чего тот оказался в ковше, протащил его по земле, погрузил в ковш уголь, а затем выгрузил потерпевшего вместе с углем на землю.
В результате неосторожных действий обвиняемого, согласно заключению эксперта, гражданину были причинены множественные телесные повреждения, которые в комплексе квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью.
В целях обеспечения исполнения приговора в части взыскания гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества следствие ходатайствовало перед судом о наложении ареста на принадлежащий юридическому лицу фронтальный погрузчик, средняя рыночная стоимость которого превышает 10 миллионов рублей. Судом удовлетворено ходатайство следствия о наложении ареста на фронтальный погрузчик.
Своими действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 118 УК РФ – причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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