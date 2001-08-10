На Сахалине будут судить водителя погрузчика, который зачерпнул человека ковшом и вместе с ним погрузил уголь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по Невельскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя города Невельска, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 14 декабря прошлого года в утреннее время фигурант, находясь на участке в Невельском районе, не имея права управления транспортными средствами, при проведении погрузочно-разгрузочных работ проявил преступную небрежность, не проявил должной внимательности и предусмотрительности, имея объективную возможность обнаружить работающего поблизости с ним гражданина, ковшом фронтального погрузчика не умышленно задел последнего, в результате чего тот оказался в ковше, протащил его по земле, погрузил в ковш уголь, а затем выгрузил потерпевшего вместе с углем на землю.

В результате неосторожных действий обвиняемого, согласно заключению эксперта, гражданину были причинены множественные телесные повреждения, которые в комплексе квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью.

В целях обеспечения исполнения приговора в части взыскания гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества следствие ходатайствовало перед судом о наложении ареста на принадлежащий юридическому лицу фронтальный погрузчик, средняя рыночная стоимость которого превышает 10 миллионов рублей. Судом удовлетворено ходатайство следствия о наложении ареста на фронтальный погрузчик.

Своими действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 118 УК РФ – причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.