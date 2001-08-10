В Южно-Сахалинске продолжают следить за содержанием придомовых территорий
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ежедневный мониторинг проводят специалисты отдела муниципального жилищного контроля администрации города. Сотрудники осматривают дворовые территории для предотвращения в том числе их подтопления, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как сообщили в отделе муниципального жилищного контроля, с наступлением весеннего периода управляющие организации начали активную работу по ворошению снега, уборке наледи и сгона талой воды. Тем не менее специалисты продолжают выезжать в разные точки города для мониторинга мероприятий УК по этому направлению.
Так, сегодня сотрудники отдела муниципального жилищного контроля в том числе были и на ул. Пограничной, 24. Здесь управляющая компания ведет работы по ворошению снега. Отметим, осмотр дворовых территорий проводится не только в областном центре, но и в планировочных районах Хомутово, Ново-Александровске, Луговом и др.
Кроме того, специалисты проводят мониторинг и на основании сообщений граждан, которые поступают также и через социальные сети. Каждый сигнал обрабатывается в индивидуальном порядке. В случае выявления нарушений выдаются предостережения с установлением срока на выполнение работ.
Обращения по вопросам содержания придомовых территорий принимаются на горячую линию ГЖИ по телефону 43-24-20 и в отделе муниципального жилищного контроля в рабочее время по телефону 300-785 (доб. 1-5). Также сигнал можно отправить в официальные аккаунты администрации города.
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