В Южно-Сахалинске продолжают следить за содержанием придомовых территорий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ежедневный мониторинг проводят специалисты отдела муниципального жилищного контроля администрации города. Сотрудники осматривают дворовые территории для предотвращения в том числе их подтопления, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как сообщили в отделе муниципального жилищного контроля, с наступлением весеннего периода управляющие организации начали активную работу по ворошению снега, уборке наледи и сгона талой воды. Тем не менее специалисты продолжают выезжать в разные точки города для мониторинга мероприятий УК по этому направлению.

Так, сегодня сотрудники отдела муниципального жилищного контроля в том числе были и на ул. Пограничной, 24. Здесь управляющая компания ведет работы по ворошению снега. Отметим, осмотр дворовых территорий проводится не только в областном центре, но и в планировочных районах Хомутово, Ново-Александровске, Луговом и др.

Кроме того, специалисты проводят мониторинг и на основании сообщений граждан, которые поступают также и через социальные сети. Каждый сигнал обрабатывается в индивидуальном порядке. В случае выявления нарушений выдаются предостережения с установлением срока на выполнение работ.

Обращения по вопросам содержания придомовых территорий принимаются на горячую линию ГЖИ по телефону 43-24-20 и в отделе муниципального жилищного контроля в рабочее время по телефону 300-785 (доб. 1-5). Также сигнал можно отправить в официальные аккаунты администрации города.