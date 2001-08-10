Южно-сахалинские школьники рассказали, почему они хотят стать врачами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Более 100 учащихся 10 и 11 классов, стали участникам медицинской платформы профориентационного проекта "Вселенная возможностей". Со школьниками, которые планируют поступать в медицинские вузы, работают специалисты Сахалинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Совместно с врачами областной больницы и других учреждений здравоохранения города они организуют для ребят экскурсии, мастер-классы, которые позволяют погрузиться в профессию, получить знания по различным медицинским специализациям.
Большой комплекс мероприятий организован при участии врачей неотложной помощи, судебно-медицинской экспертизы, специалистов стоматологического профиля. Также прорабатывается вопрос посещения старшеклассниками перинатального центра. Творческой составляющей проекта стал конкурс эссе на тему "Почему я выбрал профессию врача".
- Некоторые поделились историей своих семей, рассказали о том, что являются представителями медицинских династий. Многие хотят стать врачами, чтобы возвращать пациентам здоровье, приносить людям пользу, - рассказала Елена Столярова. - Состоялся ряд встреч с медицинскими работниками. Очень важно, что специалисты не только делились опытом и знаниями с детьми, но и разбирали практические вопросы.
По итогам конкурса первого места удостоена учащаяся школы №5 с. Троицкое Наталья Халявина. Второе место - у Софии Богдановой (лицей №2), третье - у Елизаветы Ефремцовой (школа №3).
- В проекте участвую второй год. Планировала стать врачом-стоматологом. Но уже в процессе обратила внимание на другой профиль - акушерство и гинекология. Было много интересных мероприятий, но, главное, что мы имели возможность увидеть, как работают врачи, - рассказала Наталья Халявина.
Продолжением официальной части стало занятие, посвященное профилактике неинфекционной заболеваний. Участникам рассказали о факторах риска развития сердечно-сосудистых патологий, хронических заболеваний легких, ожирения и др. Также школьники повторили алгоритм измерения артериального давления и закрепили другие практические навыки, которые пригодятся им в будущей профессии.
Добавим, в Южно-Сахалинске проект "Вселенная возможностей" реализуется при поддержке администрации города и департамента образования. Профориентационные мероприятия проходят во многих школах городского округа.
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