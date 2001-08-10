В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен социальных магазинов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка провели очередной мониторинг цен в одном из социальных магазинов сети «Народный» в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В торговых точках эконом-формата жители города и планировочных районов могут приобрести не менее 43 наименований продуктов по цене, не превышающей 15% от оптовой. В сельских территориях перечень товаров с социальными ценами составляет 26 единиц.

- В магазине «Народный» ассортимент необходимых продуктов представлен в полном объеме — это крупы, бакалейная и мясо-молочная продукция, кондитерские и хлебобулочные изделия, рыбные консервы, а также ряд овощей и фруктов. Добавлю, что в этой торговой точке наценка на социальные товары составляет от 13 до 15%, - отметила заместитель директора департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Елена Дачилова.

Обеспечение продовольственной безопасности и доступности товаров находится на контроле администрации островной столицы и правительства области. На сегодняшний день на территории городского округа действуют 33 социальных магазина. Они расположены как в Южно-Сахалинске, так и в планировочных районах Хомутово, Луговое, Ново-Александровске, а также в Дальнем, Синегорске, Березняках, Санаторном. Для подобных торговых объектов муниципалитетом также разработан ряд механизмов поддержки.

Ознакомиться с полным перечнем социальных магазинов можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Список актуализируется.