В Смирныховском районе в этом году отремонтируют более 50 подъездов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ремонт запланирован в 50 подъездах муниципалитета, в остальных проведут косметические работы. Об этом рассказала руководитель управляющей компании губернатору Валерию Лимаренко, который посещает Смирныховский район с рабочей поездкой, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском правительстве.

– Проходит год и где-то появляются мелкие недочеты, где-то поручни поцарапаны, штукатурка отвалилась, вода протекла. Не надо ждать, когда наступит срок ремонта, а каждый год наводить порядок и содержать подъезд в чистоте. Там, где живут люди, должно быть комфортно и опрятно. Мы выделяем 50-процентную субсидию на эти работы, ждем от вас результата, – отметил Валерий Лимаренко.

По словам руководителя управляющей компании, в их ведении 125 домов и 294 подъезда. В первую очередь ремонт проведут в 50 общественных помещениях, нуждающихся в этом. Во всех остальных проведут мелкие косметические работы, чтобы исправить небольшие недочеты. Кроме того, управляющая компания планирует привлечь ребят из местной школы искусств, чтобы они украсили подъезды. Такой опыт уже есть, жители одного из домов на улице Чехова разрисовали стены общественного пространства мультгероями.

Напомним, какие виды работ будут выполнены в подъезде, зависит от самих граждан. Чем активнее они будут в этом вопросе, тем быстрее их пространство в доме преобразится и станет уютнее и комфортнее. Для этого жильцам необходимо обратиться в свою управляющую компанию. Окончательное решение о предстоящих работах принимается на общем собрании собственников. Чтобы охватить ремонтом как можно больше подъездов, к работе подключатся волонтеры «Единой России». Они помогут включить в списки общественные помещения многоквартирных домов, которые не были поданы местными главами и управляющими компаниями, но нуждаются в благоустройстве. Такую задачу поставил губернатор Валерий Лимаренко.

Также сбором наказов и просьб – в том числе по ремонту дворов и подъездов – занимаются волонтеры проекта «Забота. Защита. Уважение». В рамках обходов активисты помогают жителям области в решении самого широкого спектра вопросов.

Кроме того, в этом году в Смирных планируется провести текущий ямочный ремонт в пяти дворах и капитальный ремонт двора на улице Западной.