Тихоокеанское
информационное агентство
28 Марта 2023
Сейчас 20:38
76,57|82,29|66,91
В Южно-Сахалинске временно закроют движение на участке ул. Карла Маркса
15:32, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске временно закроют движение на участке ул. Карла Маркса

В Южно-Сахалинске временно закроют движение на участке ул. Карла Маркса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Улицу Карла Маркса на участке от ул. Амурской до ул. Ленина временно закроют для движения транспорта в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на теплосетях. В настоящее время ведутся подготовительные работы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ориентировочно до 19.00 сквозного проезда на обозначенном участке не будет.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.

В зону отключения от тепла попадают дома по следующим адресам:

ул. Карла Маркса,31;

 ул.А.Буюклы,78 и 80;

ул. Ленина,230.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?