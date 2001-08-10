В Южно-Сахалинске временно закроют движение на участке ул. Карла Маркса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Улицу Карла Маркса на участке от ул. Амурской до ул. Ленина временно закроют для движения транспорта в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на теплосетях. В настоящее время ведутся подготовительные работы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ориентировочно до 19.00 сквозного проезда на обозначенном участке не будет.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.

В зону отключения от тепла попадают дома по следующим адресам:

ул. Карла Маркса,31;

ул.А.Буюклы,78 и 80;

ул. Ленина,230.