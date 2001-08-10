В Южно-Сахалинске продолжается работа по поддержке семей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты департамента социальной политики администрации Южно-Сахалинска на постоянной основе ведут работу по оказанию помощи горожанам в решении их социально-бытовых вопросов, а также оказывают необходимое консультативное сопровождение. Работа ведется по нескольким направлениям, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В рамках инициированного губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко проекта "Борьба с бедностью" каждая отдельная ситуация рассматривается индивидуально - составляется социальный паспорт и дорожная карта с конкретными мероприятиями по преодолению сложившихся кризисных обстоятельств и улучшению материального положения таких семей. Гражданам помогают оформить документы на социальные выплаты, содействуют в трудоустройстве и переобучении, открытии собственного дела, вопросах здравоохранения.

Как рассказала директор департамента социальной политики Южно-Сахалинска Эльвира Юркова, многие ситуации рассматриваются в ходе личных приемов, которые проводит глава города, а также курирующий это направление вице-мэр Елена Федорова, специалисты департамента социальной политики. Так, с начала 2023 года на личных приемах были рассмотрены вопросы более 100 семей, с 93 - заключены соглашения о взаимодействии. Эти граждане остаются на сопровождении специалистов департамента социальной политики совместно с органами социальной защиты.

Кроме этого, администрация города в ежедневном режиме работает и с семьями мобилизованных граждан.

- Оказываем требующуюся поддержку и помощь. Часто это социально-бытовые потребности. Уже есть немало положительных примеров, когда администрация и все ее структурные подразделения, используя комплексный подход, помогает решить вопросы семей в экстренном порядке, - отметила Эльвира Юркова.

Так, члены семей мобилизованных граждан за поддержкой могут обращаться в департамент социальной политики в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: ул. Комсомольска,169 либо по телефону 300-720.

Работа администрации города по этим направлениям находится на контроле мэра Сергея Надсадина.