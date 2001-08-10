100 семей отметят новоселье этой весной в Смирных
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сразу два многоквартирных дома для переселенцев из аварийного фонда возводят на улице Ленина. Ключи от комфортабельных квартир сахалинцы получат уже через месяц. К сегодняшнему дню основная часть работ завершена, ведется внутренняя отделка помещений. Строительство пятиэтажек проконтролировал губернатор Валерий Лимаренко, который посетил муниципальное образование с рабочим визитом, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- Совсем скоро у жителей Смирных произойдет большое радостное событие - из аварийных домов они переедут в комфортабельные современные квартиры. Очень важно, чтобы все замечания людей, озвученные при осмотре строящегося жилья, были учтены. Работы необходимо выполнить качественно и в срок. В апреле люди должны отметить новоселье, - сказал глава региона руководителю строительной организации.
Все квартиры будут сданы под "под ключ". В помещениях выполнят чистовую отделку, установят сантехнику, электронагреватели и кухонные плиты. Во дворе предусмотрят детские и спортивные площадки.
- Нас уже приглашали смотреть будущие квартиры. Нам очень понравилось. Все устраивает. Лестничные площадки очень удобные. С радостью ждем скорейшего переезда. Как только получим ключи, сразу же отметим новоселье, - рассказала многодетная сахалинка, проживающая сейчас в аварийном жилье.
Еще два новых дома возводят по соседству. Их строительство будет завершено до конца этого года. Ключи от квартир получат 110 семей.
- Также в этом году у нас идет процедура подготовки новых инвестиционных проектов строительства домов. Будем возводить здесь же - на улице Ленина. Всего - 11 домов. Кроме того, нужно менять инженерные сети. Стараемся работать оперативно, - рассказал технический директор ООО "Лидер-специализированный застройщик" Марин Викол.
Расселить все аварийное жилье в Смирныховском районе планируется в течение четырех лет. Это полностью закроет потребность района.
Отметим, в прошлом году Сахалинская область получила из федерального бюджета более 10 миллиардов рублей - это наибольший объем поддержки на расселение непригодного жилфонда среди всех российских регионов. Квартирный вопрос решается с помощью различных механизмов: приобретается жилье на первичном и вторичном рынках, выплачивается выкупная стоимость аварийных квартир.
Всего в этом году из аварийного жилья планируется переселить 5 тысяч сахалинцев и курильчан. До конца 2026 года новоселье должны отпраздновать свыше 32 тысяч человек.
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