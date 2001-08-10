Сахалинским школьникам покажут квантовый город будущего

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Госкорпорация "Росатом" поможет школьникам понять, как квантовые технологии применяются в повседневной жизни каждого человека, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

С 5 по 30 апреля 2023 года в российских школах пройдет "Урок цифры" по теме

"Город будущего: как квантовые технологии меняют нашу жизнь". Стратегический партнер и разработчик содержания урока Госкорпорация "Росатом" совместно с Российским квантовым центром проведет для школьников и педагогов страны обучающие занятия, посвященные применению квантовых вычислений, коммуникаций и сенсоров в повседневной жизни. Особое внимание будет посвящено карьерному треку в естественно-научной и инженерно-технической сферах: учащимся расскажут о новых специальностях в области квантовых технологий, ключевых вузах и возможностях подготовки. Проект "Урок цифры" ежегодно проводится Минпросвещения России, Минцифры России и АНО "Цифровая экономика" в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями в поддержку федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

Новый "Урок цифры" состоит из двух блоков: учебного фильма и тренажеров для младших, средних и старших классов. Главным героем фильма становится школьник на пороге выбора будущей профессии. Вместе с учеными он знакомится с ключевыми направлениями квантовой физики и областями применения квантовых технологий. В ходе прохождения игровых тренажеров учащимся предстоит решить серию заданий по работе с квантовыми симуляторами, использованию квантовых сенсоров для адресной доставки лекарств и передаче квантового криптографического ключа.

Образовательный проект традиционно пройдет в смешанном формате. Педагоги получат все необходимые методические рекомендации, презентации и опорные конспекты для проведения как дистанционного, так и очного занятия. Ученые Российского квантового центра примут участие в открытых уроках, в ходе которых школьники смогут лично пообщаться с представителями научных групп, ответственными за строительство отечественных квантовых компьютеров.

Популяризация квантовых технологий среди школьников и студентов с целью дальнейшего формирования кадрового резерва индустрии - одна из ключевых задач Госкорпорации "Росатом" в рамках реализации дорожной карты "Квантовые вычисления". Так, в 2022 году урок об устройстве квантового компьютера прошли свыше 1,8 млн школьников из 85 субъектов Российской Федерации. Значительный рост интереса к квантовым технологиям способствовал утверждению проекта университета по развитию квантовых вычислений на базе структур Росатома, запуск которого ожидается до 2025 года.

"Новый "Урок цифры" снова пройдет в очень увлекательном формате. Ребята увидят познавательный фильм и на тренажерах попробуют ненадолго стать квантовыми физиками. Уверена, однажды в будущем открытие в области квантовой физики совершит школьник, который прошел именно этот "Урок цифры", - сказала директор Департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России Татьяна Трубникова.

"Росатом как "корпорация знаний" стремится продолжать традиции российской научной школы и участвует в становлении новых поколений исследователей-энтузиастов. Сегодня в фокусе мировой прикладной науки цифровые технологии и разработки на новых физических принципах, поэтому квантовые технологии - одно из приоритетных направлений просветительской работы корпорации. Более того, она содействует формированию в нашей стране системы квантового образования подобно тому, как атомный проект в 20 веке создал научно- образовательную школу по ядерной физике. "Урок Цифры" - это отличная возможность зародить в школьниках интерес к квантовым технологиям, которые, несомненно, вскоре начнут определять будущее человечества. Поэтому сегодня Росатом на Уроке со всеми российскими детьми", - отметила директор по цифровизации Госкорпорации "Росатом" Екатерина Солнцева.

"Новый "Урок цифры" наглядно демонстрирует тесную взаимосвязь всех квантовых технологий и их влияние на нашу жизнь: на повседневную логистику, медицину, финансовый сектор, информационную безопасность. Какое бы профессиональное направление ни выбрал для себя будущий абитуриент, экспертиза в квантовой механике гарантирует высокую конкурентоспособность специалиста. Цель этого проекта для нас - привлечь внимание молодых талантливых ребят к квантовой физике и через помощь им способствовать развитию индустрии квантовых технологий в России", - подчеркнул Руслан Юнусов, сооснователь Российского квантового центра.

"Для АНО "Цифровая экономика" крайне важны совместные инициативы с учредителями. Вместе мы делаем сильные продукты, которые вносят ощутимый вклад в развитие цифровой экономики и высокотехнологичных отраслей. Напомню, что с 2023 года наша организация выполняет функции проектного офиса по сопровождению дорожных карт высокотехнологичных направлений, в том числе - по квантовым вычислениям. В этой связи считаю проведение совместного Урока Цифры в партнерстве с Росатомом важным элементом масштабного процесса цифровизации отраслей экономики. А вовлечение в этот процесс не только состоявшихся специалистов, но и совсем юных ребят - принципиальной задачей, с которой мы справимся", - комментирует Генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Сергей Плуготаренко.