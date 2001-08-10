Сахалинцы в марте стали чаще пользоваться рельсобусами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Число горожан, которые передвигаются из Дальнего в Южно-Сахалинск этим видом общественного транспорта выросло на 20 процентов. Рост пассажиропотока - следствие изменений расписания движения рельсобусов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, с 13 февраля, с учетом мнения горожан, число рейсов рельсобуса между Южно-Сахалинском и Дальним возросло до 30-ти. После нововведений, первый рейс от привокзальной площади в Дальнее отправляется в 7.30. Рельсобусы курсируют каждые 40 минут до 10.10. Затем, с 15.00 до 20.20. Последний рейс из Южно-Сахалинска отправляется в 21.30, в Дальнее прибывает в 21.38. От ТПУ "Алые розы" в Дальнем первый рельсобус отправляется в 7.50, с интервалом в 40 минут. Последний рейс уходит в 21.50. Также, для удобства пассажиров на ТПУ "Алые розы" заходят автобусы № 81, 104 и 105.
О положительной динамике рассказал директор Центра развития городской среды Василий Вишневский:
- У горожан стало больше возможностей для планирования поездок из Дальнего в Южно-Сахалинск. В сравнении с февралем, по итогам марта - пассажиропоток увеличился на 20 процентов. Это хороший результат, потому что в целом для транспортной сферы прирост составляет около 1-2 процента в год. Сейчас пассажиры чаще выбирают рельсобусы, потому что это экономит время. Например, поездка на автобусе из Дальнего в среднем занимает 25 минут, тогда как на рельсобусе время в пути составляет около 8 минут. Всего год назад до введения транспортно-пересадочных узлов, поездами из Дальнего пользовались до 30 человек в день. Сейчас этот показатель увеличился до 170 пассажиров в день.
Как отметил Василий Вишневский, рейсы стали ежедневными, ранее рельсобусы ходили только в будние дни. Кроме этого, действует 45-минутная бесплатная пересадка с рельсобуса на любой автобусный маршрут. Эта возможность действует при поездках по транспортной карте.
Единую транспортную карту можно приобрести в билетной кассе АО "Пассажирская компания "Сахалин"" на железнодорожном вокзале (на балансе 2 поездки) или в МУП "ГИАЦ" на ул. Пограничной, 30. Также купить пластиковый проездной можно на ТПУ "Алые розы" в Дальнем.
Добавим, интеграция железной дороги в систему общественного транспорта Южно-Сахалинска - одна из составляющих транспортной реформы. В рамках реализации уже действуют два транспортно-пересадочных узла, действуют транспортные карты.
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