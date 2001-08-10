В Южно-Сахалинске продолжается ремонт дорог после зимы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжаются мероприятия по устранению дефектов асфальта, появившихся после зимнего периода. К работе дорожных служб подключаются общественники, волонтеры и горожане, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, активисты «Единой России» приступили к мониторингу улиц и дворовых территорий Южно-Сахалинска. Они осматривают состояние асфальтового покрытия, фиксируют дефекты и передают информацию городским службам, в том числе и с помощью портала «Сахалин. Онлайн». Также волонтеры выезжают на объекты по обращениям горожан.

Сегодня волонтеры проверили двор по ул. Пограничной, 58А. Они отметили отсутствие дорожного покрытия на некоторых участках и повреждения асфальта. Активисты сделали фотофиксацию каждого дефекта.

- Мы живем в городе, постоянно мониторим состояние дорог. Также мы взаимодействуем с активными гражданами. Мы выезжаем и фиксируем все дефекты, передаем информацию о них соответствующим службам, - рассказал координатор партийного проекта «Городская среда: город Южно-Сахалинск» Владислав Грохольский.

Волонтеры будут осуществлять мониторинг еженедельно до завершения сезона дорожных работ.

Напомним, проект «Городская среда» партии «Единая Россия» направлен на обеспечение участия общественности в ходе благоустройства дворовых и городских пространств в городах и населенных пунктах.