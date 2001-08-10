Жителям Южно-Сахалинска напоминают о способах оплаты новых квитанций
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
"РВК-Сахалин" и АО "Сахалинская коммунальная компания" с 1 января 2023 года самостоятельно осуществляют обслуживание своих абонентов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В связи с чем, изменились сами квитанции. От "РВК-Сахалин" теперь приходит отдельная квитанция, которая содержит оплату за услуги холодного водоснабжения и водоотведения (холодного и горячего).
Сведения АО "Сахалинская коммунальная компания" - за отопление и горячее водоснабжение остались в квитанции, которая приходит от МУП "ГИАЦ", который является платежным агентом АО "СКК".
Оплачивать квитанции "РВК-Сахалин" можно несколькими способами:
- в центрах обслуживания абонентов по любому удобному адресу: пр. Победы, 39 или ул. Крюкова, 38. Часы работы кассы: с понедельника по четверг с 08.30 до 16.30, в пятницу с 08.30 до 15.00.
- через онлайн-банкинг. Для оплаты следует просканировать QR-код на квитанции и вручную указать номер лицевого счета. Абонентам, использующим автоплатежи и шаблоны в онлайн-банкинге, нужно помнить, что с февраля получателем оплаты по квитанции выступает не МУП "ГИАЦ", а "РВК-Сахалин" и быть внимательнее к адресату отправки.
- через платежных агентов - в отделениях почты и банков.
Если горожане получат от "РВК-Сахалин" квитанцию нового образца без QR-кода, ее можно оплатить:
- воспользовавшись квитанцией в Личном кабинете клиента на сайте компании (они содержат QR-код).
- в центрах обслуживания абонентов (пр. Победы, 39 или Крюкова, 38), где специалисты "РВК-Сахалин" выгрузят квитанцию из системы и распечатают. Для этого необходимо предоставить оператору квитанцию без QR-кода, которая была доставлена почтой. Часы работы кассы: с понедельника по четверг с 08.30 до 16.30, в пятницу с 08.30 до 15.00
Оплачивать квитанции АО "Сахалинская коммунальная компания" также можно несколькими способами:
- в кассе АО "СКК" по адресу: ул. Бумажная, 26. Прием платежей без комиссии. Режим работы кассы: понедельник-пятница с 08.30 до 15.40, перерыв с 12.00 до 13.00, выходной: суббота, воскресенье и праздничные дни;
- в кассе МУП "ГИАЦ" (платежного агента АО "СКК") по адресу: ул. Пограничная, 30. Прием платежей с комиссией. Режим работы кассы: понедельник с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, вторник с 09.00 до 13.00, среда и четверг с 14.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 13.00, выходной: суббота, воскресенье и праздничные дни;
- во всех кредитных организациях;
- во всех отделениях Почты России
- через мобильные приложения: "СберБанк Онлайн", "Квартплата +" и "ГИС ЖКХ".
Оплата производится до 25 числа месяца, следующего за расчетным за жилищно-коммунальные услуги.
Обращаем внимание, что оплатить коммунальные услуги можно, не дожидаясь бумажной квитанции, которую приносят почтальоны. Так, квитанцию "РВК-Сахалин" можно взять в Личном кабинете на официальном сайте "РВК-Сахалин". У "СКК" получать квитанцию можно на личную электронную почту абонента. Для этого необходимо заполнить заявку на официальном сайте АО "СКК" в разделе "Абонентам/Физическим лицам".
Напомним, работа МУП "ГИАЦ" как единого центра приема показаний приборов учета водо- и теплоснабжения - прекращена. Теперь данные о потребленных ресурсах южносахалинцы должны передавать напрямую в АО "Сахалинская коммунальная компания" и в "РВК-Сахалин".
Отметим, показания индивидуальных приборов учета холодной воды принимаются в АО "СКК" только по населенным пунктам: села Синегорск, Санаторное, Березняки, Старорусское, Новая Деревня и Ключи, а также планировочный район Ново-Александровск.
Напоминаем, номера телефонов:
"РВК-Сахалин":
центр обслуживания абонентов (пр. Победы, 39) - 511-217, 511-218;
абонентский отдел (ул. Крюкова, 38) - 49-79-20, 49-79-27.
"СКК":
абонентский отдел - 45-43-49, 45-43-13.
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