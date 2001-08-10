В школе №5 Южно-Сахалинска появится современный спортзал и новое оборудование

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

К началу нового учебного года в школе №5 полностью отремонтируют спортивный зал. Также для учреждения образования приобретут оборудование для кабинета ОБЖ и мобильного класса, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как отметила директор школы № 5 Светлана Жуковская, благодаря участию школы в государственной программе «Развитие образования» с привлечением средств федерального бюджета будет приобретено оборудование для столовой, также закупается новая мебель, цифровая техника и многое другое.

– В этом году школа отметила большой юбилей — 60 лет, у нас обучается 1100 детей. Спортивный зал выглядит хорошо, но, конечно, ребятам будет намного интереснее заниматься в современном помещении. По плану здесь обновят полы и стены, появится детский скалодром, – рассказала Светлана Жуковская.

Ремонт спортивного зала в школе начнется в мае, когда физкультура у ребят будет проходить на площадке территории школы. Завершатся все работы не позднее 15 августа этого года.

К 1 сентября в школе оборудуют Центр детских инициатив, в котором педагоги смогут проводить классные часы, а у ребят появится больше возможностей для реализации проектов. Это позволит сделать образовательный процесс еще более увлекательным и интересным.

Добавим, развитие системы образования является одним из ключевых направлений работы администрации Южно-Сахалинска. Работы выполняются при поддержке правительства Сахалинской области, губернатора Валерия Лимаренко, федерального центра.

Так, участие в программе «Развитие образования» в том числе позволит сделать ремонт и обновить материально-техническую базу в лицее №1, гимназии №2 и школе №3. Большой объем мероприятий, направленный на создание условий для повышения качества образовательной среды выполняется в городе в рамках национального проекта «Образование».