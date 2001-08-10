В Южно-Сахалинске провели ЕГЭ для родителей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Областной центр присоединился к всероссийской акции «Сдаем вместе». В ней приняли участие родители выпускников из нескольких школ города, которым предстоит в этом году сдавать единый государственный экзамен, рассказали ТИА "Острова" в городской админмистрации.
Знакомство с процедурой начинается с момента входа на пункт проведения госэкзамена. Сотрудники пункта сверяют паспортные данные и просят оставить смартфоны перед началом ЕГЭ. Далее проводится организационная линейка.
Южносахалинцам предстояло написать сокращенный вариант работы по русскому языку. Задания для экзамена аналогичны тем, которые будут включены в ЕГЭ по данному предмету в этом году.
- Основная цель - показать процедуру проведения единого государственного экзамена, то есть родители будут в роли участников от момента входа на пункт до решения заданий. Сегодня они прочувствуют формат, посмотрят весь процесс так, чтобы уже прийти непосредственно к детям и сказать, что на самом деле это не так волнительно, как может казаться на первый взгляд, - подчеркнула руководитель пункта проведения экзамена в гимназии №1 Елена Казанова.
После организационной линейки участники отправились в аудитории, где им продемонстрировали правила заполнения бланков, рассказали о работе с контрольно-измерительными материалами. Теперь бланки с заданиями печатаются непосредственно в классе. Также техника позволяет сканировать заполненные бланки после завершения экзамена. Это дает возможность отправлять их сразу в центр обработки, что позволяет сохранить информационную безопасность и сократить влияние человеческого фактора.
Отметим, в аудитории во время проведения экзамена работает система видеонаблюдения. За написанием экзаменационных работ следит комиссия, которая фиксирует возможные нарушения и наблюдает за соблюдением правил.
- Известно, что экзамены вызывают волнение, и в семье это может проявляться особенно остро. Для того, чтобы снять тревогу у детей, родителям предлагают пройти эту процедуру. Важно понимать сам процесс, то есть я, как родитель, подготовлюсь и пойму, что будет чувствовать мой ребенок, и смогу донести это до него, - рассказала участница акции Светлана Власенко.
Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» проводится в областном центре ежегодно. Инициатором мероприятия является Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.
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