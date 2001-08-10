В Южно-Сахалинске продолжают выявлять факты выноса грязи со строительных площадок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Департамент общественной безопасности и контроля продолжает держать на контроле ситуацию с выносом грязи на дороги со строительных площадок областного центра. Очередной факт зафиксирован при строительстве взлетно-посадочной полосы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

После предупреждения подрядная организация ведет обустройство помывочного поста для того, чтобы избежать вынос грязи на улицы областного центра. Вместе с тем движение техники подрядная организация не приостановила.

Чтобы пресечь правонарушение департамент общественной безопасности и контроля выставил пост. Движение техники полностью остановлено. Обустраивать подъездные пути и помывочные посты необходимо до начала строительства. Бездействие при выполнении данных обязанностей может повлечь задержки в строительстве и движении техники.