Тихоокеанское
информационное агентство
27 Марта 2023
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15:46, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске продолжают выявлять факты выноса грязи со строительных площадок

В Южно-Сахалинске продолжают выявлять факты выноса грязи со строительных площадок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Департамент общественной безопасности и контроля продолжает держать на контроле ситуацию с выносом грязи на дороги со строительных площадок областного центра. Очередной факт зафиксирован при строительстве взлетно-посадочной полосы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

После предупреждения подрядная организация ведет обустройство  помывочного поста для того, чтобы избежать вынос грязи на улицы областного центра. Вместе с тем движение техники подрядная организация не приостановила.

Чтобы пресечь правонарушение департамент общественной безопасности и контроля выставил пост. Движение техники полностью остановлено. Обустраивать подъездные пути и помывочные посты необходимо до начала строительства. Бездействие при выполнении данных обязанностей может повлечь задержки в строительстве и движении техники.

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