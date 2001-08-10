Асфальтобетонный завод в Южно-Сахалинске приступит к работе после зимнего перерыва

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В этом году завод им. М.А.Федотова начнет производство асфальтовой смеси раньше обычного в связи с установлением положительных среднесуточных температур. Работы по пусконаладке завершены, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Работа МКП «Завод строительных материалов имени Федотова» рассчитана на полный цикл обслуживания улично-дорожной сети Южно-Сахалинска.

В начале апреля для нужд города специалисты завода планируют произвести первую партию асфальта. После перехода предприятия к работе на полную мощность дорожные службы смогут оперативно приступить к ремонту улиц.

- Мы готовы обеспечивать город асфальтом. Мы уже произвели пробную партию. Для работы у нас есть все материалы, - рассказала начальник участка выпуска асфальтобетонной смеси Любовь Кимбанс.

На муниципальном предприятии действуют две асфальтобетонные установки. Их работу обеспечивают 25 специалистов. За смену обе установки могут произвести до 500 тонн горячего асфальта. В этом году одна из линий производства асфальта будет переведена на сжиженный газ. Это существенно удешевит процесс.

Запас материалов для производства дорожной одежды — щебень, песок, битум, минеральный порошок и др. - подготовлен для старта сезона в полном объеме. Добавим, большая часть сырья приобретается у сахалинских добывающих предприятий.

Качество асфальта проверяет собственная лаборатория. Каждая партия обязательно проходит контроль специалистов на соответствие стандарту.

Также муниципальный асфальтовый завод выпускает битумную эмульсию. Она используется во время дорожных работ перед укладкой асфальта. Производительность по этому направлению — 6 тонн за сутки. В сезон с апреля по середину ноября муниципальный завод изготавливает до 300 тонн битумной эмульсии.