Асфальтобетонный завод в Южно-Сахалинске приступит к работе после зимнего перерыва
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В этом году завод им. М.А.Федотова начнет производство асфальтовой смеси раньше обычного в связи с установлением положительных среднесуточных температур. Работы по пусконаладке завершены, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Работа МКП «Завод строительных материалов имени Федотова» рассчитана на полный цикл обслуживания улично-дорожной сети Южно-Сахалинска.
В начале апреля для нужд города специалисты завода планируют произвести первую партию асфальта. После перехода предприятия к работе на полную мощность дорожные службы смогут оперативно приступить к ремонту улиц.
- Мы готовы обеспечивать город асфальтом. Мы уже произвели пробную партию. Для работы у нас есть все материалы, - рассказала начальник участка выпуска асфальтобетонной смеси Любовь Кимбанс.
На муниципальном предприятии действуют две асфальтобетонные установки. Их работу обеспечивают 25 специалистов. За смену обе установки могут произвести до 500 тонн горячего асфальта. В этом году одна из линий производства асфальта будет переведена на сжиженный газ. Это существенно удешевит процесс.
Запас материалов для производства дорожной одежды — щебень, песок, битум, минеральный порошок и др. - подготовлен для старта сезона в полном объеме. Добавим, большая часть сырья приобретается у сахалинских добывающих предприятий.
Качество асфальта проверяет собственная лаборатория. Каждая партия обязательно проходит контроль специалистов на соответствие стандарту.
Также муниципальный асфальтовый завод выпускает битумную эмульсию. Она используется во время дорожных работ перед укладкой асфальта. Производительность по этому направлению — 6 тонн за сутки. В сезон с апреля по середину ноября муниципальный завод изготавливает до 300 тонн битумной эмульсии.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:33 Сегодня Персональных администраторов закрепят за сахалинцами с онкологическими и эндокринными заболеваниями
10:17 Сегодня Губернатор Камчатки Владимир Солодов инициировал появление в России Дня сокола
10:46 Сегодня Команда "Кристалл" добралась до финала первенства ДФО по хоккею
10:37 Сегодня На Сахалине племянник выпил с тетей, а потом украл у нее телефон
10:37 22 Марта В здании нового аэровокзала Южно-Сахалинска уже запущены эскалаторы и лифты
10:31 20 Марта Сахалинские хоккеисты завоевали еще одну победу на родном льду
14:07 20 Марта Сахалинским автоинспекторам пришлось стрелять по колесам во время преследования автомобиля
16:31 23 Марта Мэр Большого Камня, объявленный в федеральный розыск, бесследно исчез
15:53 16 Марта Валерий Лимаренко потребовал в кратчайшие сроки завершить строительство многоквартирного дома в Александровске-Сахалинском
- 00:51 6 Марта Где можно оформить кредит без подтверждения дохода?
17:26 10 Марта В Сахалинской области будут проводить полный цикл мероприятий экстракорпорального оплодотворения
10:45 3 Марта Школа №21 Южно-Сахалинска передала посылки для участников спецоперации
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?