Предпринимателям Южно-Сахалинска напоминают о возможности получения статуса социального предприятия
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Субъекты малого и среднего бизнеса из областного центра, состоящие в едином реестре, соответствующие условиям, вправе обратиться в центр оказания услуг «Мой бизнес» для получения статуса социального предприятия.
Социальное предпринимательство - это вид бизнеса, сочетающий социальную направленность и предпринимательскую инициативу. Фактически - это бизнес-решение социальной проблемы, баланс социальных целей и коммерческой составляющей. Социальным может стать любой предприниматель Южно-Сахалинска, который предоставляет рабочие места социально уязвимым категориям граждан, реализует товары и услуги, произведенные этими людьми, производит товары или услуги для данных категорий либо ведет деятельность, направленную на решение социальных проблем.
В Южно-Сахалинске для социальных предпринимателей предусмотрена специальная субсидия в размере 300 тыс. руб. в виде возмещения 90% произведенных и документально подтвержденных затрат (без НДС) на приобретение и аренду основных средств, оплату аренды нежилого помещения, паушального взноса по договору франшизы, образовательных услуг и рекламы. Кроме того, социальные предприниматели составляют приоритетную целевую группу получателей субсидий по всем видам финансовой помощи, предоставляемых администрацией Южно-Сахалинска.
В центре оказания услуг «Мой бизнес» предприниматели города, осуществляющие социальную деятельность, могут рассчитывать на финансовую и имущественную поддержку, бесплатные консультации профильных специалистов, содействие в поиске деловых партнеров, безвозмездное обучение и льготные микрозаймы под 4% годовых, а также вправе претендовать на грантовую поддержку министерства экономического развития Сахалинской области в размере до 500 тыс. рублей.
Стоит отметить, что статус социального предпринимательства подлежит ежегодному подтверждению.
Для получения и подтверждения статуса необходимо направить пакет документов лично по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, 6 (режим работы: ПН-ПТ с 09.00 до 17.15) либо по электронной почте: [email protected] с последующей досылкой (передачей) оригинала на бумажном носителе.
Справки по телефону: 8-800-222-01-23 (доб. 2).
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