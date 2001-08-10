Тихоокеанское
информационное агентство
27 Марта 2023
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15:03, | Новости общества Сахалина и Курил

Приморский бизнесмен спустил в стриптиз-клубе за ночь 300 тысяч и обиделся на высокие цены

Приморский бизнесмен спустил в стриптиз-клубе за ночь 300 тысяч и обиделся на высокие цены

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

31-летний бизнесмен из Владивостока даже не подозревал, что отдых в местном стриптизе-клубе обойдется ему в 300 тысяч рублей. Мужчина так сильно было удивлен потраченной суммой на утро, что даже обратился в полицию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Телеграм-канал Amur Mash.

Как выяснилось впоследствии, в этот раз приморец отдыхал с друзьями в популярном стриптиз-клубе, находящемся на улице Дальзаводской во Владивостоке. Мужчина ни в чем себе не отказывал и на призывы товарищей посмотреть на чеки не реагировал. На утро следующего дня он понял, что одна ночка в данном заведении обошлась ему в 300 тысяч рублей. Бизнесмен и раньше предпочитал гулять на широкую ногу в подобных заведениях, однако всегда тратил в шесть раз меньше.

В итоге гражданин написал заявление в полицию из-за слишком завышенных в клубе цен. 

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