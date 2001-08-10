В школе №30 Южно-Сахалинска провели классные часы, посвященные детям с аутизмом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мероприятия состоялись в преддверии Vll всероссийского инклюзивного фестиваля #ЛюдиКакЛюди, который пройдет в Южно-Сахалинске с 30 марта по 2 апреля. Событие направлено на повышение информированности общества о людях с расстройствами аутистического спектра, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как отметила директор школы № 30 Елена Манайчева, в общеобразовательном учреждении обучаются школьники с особенностями здоровья.

- Поскольку, 2 апреля - день информирования общества о людях с аутизмом, мы ежегодно проводим классные часы, посвященные этому. Классные часы проводим для учеников начальной школы, - рассказала директор Елена Манайчева.

В ходе классного часа школьники посмотрели мультфильм, посвященный людям с аутизмом, а после просмотра рисовали, чтобы выразить свое отношение к этой теме. Подробнее рассказала учитель начальных классов Наталья Безрукова:

- После классного часа дети поняли, что несмотря на диагнозы, мы должны ко всем людям относится с добром. Поэтому наши дети к этому относятся с пониманием.

Напомним, фестиваль #ЛюдиКакЛюди в областном центре состоится на четырех площадках. Например, в детских садах и школах состоятся мастер-классы, консультации для родителей, которые воспитывают особенных детей. Центральным событием фестиваля станет благотворительная акци «Ярмарка добра», которая пройдет 2 апреля с 12.00 до 16.00 в парке им. Ю. Гагарина.

В этот день для жителей и гостей Южно-Сахалинска будет организована концертная программа, веселые старты для детей. В рамках фестиваля развернется консультативный центр, все желающие смогут получить рекомендации психологов и других специалистов, которые работают с особенными детьми. Участие в «Ярмарке добра» примут школы, детские сады, организации города. Все вырученные средства будут направлены на социально значимые проекты для особенных детей.

Отметим, организатор фестиваля #ЛюдиКакЛюди в Южно-Сахалинске — некоммерческая организация «Открытое сердце».