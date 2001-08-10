Тихоокеанское
информационное агентство
27 Марта 2023
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В заливе Мордвинова ожидается окончательное разрушение припая
13:26, | Новости общества Сахалина и Курил

В заливе Мордвинова ожидается окончательное разрушение припая

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

28 марта в восточной части залива Мордвинова ожидается окончательное разрушение припая.  Выходить на лед крайне опасно, сообщили ТИА "Острова" в Сахалинском управлении Росгидромета.

Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких. Ваша безопасность - ваша ответственность.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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