В Харбин из Владивостока вновь летают самолеты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В воскресенье, 26 марта, впервые за три года был организован рейс из Владивостока в Харбин. Первым вылетел в Китай губернатор Приморья Олег Кожемяко, сообщает "Приморье 24".

"Вылетаем первым регулярным авиарейсом с деловой миссией. Программа насыщенная. Встречи на высоком уровне в Харбине и Пекине", - написал глава региона в сети.

По данным пресс-службы аэропорта, воздушные судна Airbus A319 авиакомпании "Аврора" будут вылетать по данному маршруту три раза в неделю: во вторник, четверг и воскресенье. С 28 марта также возобновится регулярное авиасообщение с Владивостоком и Пекином. Полеты будут осуществляться 3 раза в неделю (2 рейса во вторник, 1 рейс в субботу).

Кроме того, Росавиация разрешила компании Red Wings полеты из дальневосточной столицы в восемь городов Китая: Гуйян, Тяньцзинь, Урумчи, Цзинань, Циндао, Ченду, Чунцин и Шицзячжуан. На сегодняшний момент точной даты начала полетов нет, однако, планируется, что все рейсы будет выполняться по три раза в неделю.

Также известно, что авиакомпания "Уральские авиалинии" имеет право на полеты в Цзинань и Ченду, и "Якутия", которая сможет осуществлять перелеты в Циндао.