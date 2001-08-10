К берегам Холмского района на нерест подошла селедка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

К побережью Холмского района массово подошла селёдка. Сахалинцы вооружились сачками, пишет astv.ru.

Жители области довольны: в минувшие выходные на Свободном практически доломало лёд, люди буквально бежали с припая. Однако рыбаки не расстраиваются - пришло время охоты за селёдкой, для этого достаточно лишь переехать на другое побережье.

В группе "Рыбалка Сахалин и ДВ" появилось видео, где островитяне делятся первыми эмоциями от улова. Автор кадров поясняет, что дело было у Яблочного в Холмском районе.

- Селёдка идёт, кипит вода. Её сачками черпают, очень много, - рассказал очевидец.

Известно, что крупные косяки сельди традиционно подходят к острову с наступлением весенне-летнего периода. Чаще всего её ловят на западном побережье. А вода во время нереста становится молочно-белой. Правда, в прошлом году вода у Яблочного "закипела" в апреле.