К берегам Холмского района на нерест подошла селедка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
К побережью Холмского района массово подошла селёдка. Сахалинцы вооружились сачками, пишет astv.ru.
Жители области довольны: в минувшие выходные на Свободном практически доломало лёд, люди буквально бежали с припая. Однако рыбаки не расстраиваются - пришло время охоты за селёдкой, для этого достаточно лишь переехать на другое побережье.
В группе "Рыбалка Сахалин и ДВ" появилось видео, где островитяне делятся первыми эмоциями от улова. Автор кадров поясняет, что дело было у Яблочного в Холмском районе.
- Селёдка идёт, кипит вода. Её сачками черпают, очень много, - рассказал очевидец.
Известно, что крупные косяки сельди традиционно подходят к острову с наступлением весенне-летнего периода. Чаще всего её ловят на западном побережье. А вода во время нереста становится молочно-белой. Правда, в прошлом году вода у Яблочного "закипела" в апреле.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:33 Сегодня Персональных администраторов закрепят за сахалинцами с онкологическими и эндокринными заболеваниями
10:17 Сегодня Губернатор Камчатки Владимир Солодов инициировал появление в России Дня сокола
10:46 Сегодня Команда "Кристалл" добралась до финала первенства ДФО по хоккею
10:37 Сегодня На Сахалине племянник выпил с тетей, а потом украл у нее телефон
10:37 22 Марта В здании нового аэровокзала Южно-Сахалинска уже запущены эскалаторы и лифты
10:31 20 Марта Сахалинские хоккеисты завоевали еще одну победу на родном льду
14:07 20 Марта Сахалинским автоинспекторам пришлось стрелять по колесам во время преследования автомобиля
16:31 23 Марта Мэр Большого Камня, объявленный в федеральный розыск, бесследно исчез
15:53 16 Марта Валерий Лимаренко потребовал в кратчайшие сроки завершить строительство многоквартирного дома в Александровске-Сахалинском
- 00:51 6 Марта Где можно оформить кредит без подтверждения дохода?
17:26 10 Марта В Сахалинской области будут проводить полный цикл мероприятий экстракорпорального оплодотворения
10:45 3 Марта Школа №21 Южно-Сахалинска передала посылки для участников спецоперации
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?