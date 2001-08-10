Тихоокеанское
информационное агентство
27 Марта 2023
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11:21, | Новости общества Сахалина и Курил

Туристы из Сахалинской области теперь могут бронировать отели на туристическом сайте Хабаровского края

Туристы из Сахалинской области теперь могут бронировать отели на туристическом сайте Хабаровского края

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

МТС установила модуль бронирования МТС Travel с виджетом оплаты на официальном туристическом портале Хабаровского края. Теперь путешественники из Сахалинской области, могут забронировать и безопасно оплатить жилье на сайте habtravel.ru.

Для бронирования отелей на сайте Туристского информационного центра Хабаровского края создана отдельная страница. Сахалинцы могут выбрать город, даты заезда, количество гостей и получить список всех доступных предложений для бронирования в Хабаровском крае. В базе сервиса более 200 отелей, санаториев, апартаментов, хостелов, гостевых домов как в Хабаровске, так и в Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Советской Гавани, Николаевске-на-Амуре, Бикине и еще 19 населенных пунктах края.

"МТС с помощью цифровой экосистемы помогает регионам развивать индустрию туризма. Модуль МТС Travel расширяет функционал туристического портала и позволяет его посетителям спланировать комфортную поездку, - рассказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер" - помимо этого, все путешественники могут воспользоваться бесплатным аудиогидом по городу Хабаровску "МТС Городские легенды". Достопримечательности, которые вошли в маршрут, предлагали сами жители Хабаровска, после чего эксперты и знатоки истории города выбрали самые интересные места и связанные с ними увлекательные истории, легенды и факты, которые и легли в основу пешего маршрута. Для того чтобы воспользоваться аудиогидом от МТС, необходимо скачать бесплатное приложение izi.TRAVEL на свой смартфон и найти в нем экскурсию "Городские легенды Хабаровска".

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы улучшить полезность сайта для туристов. Скоро появится календарь основных краевых событий и лэндинги районов, думаем и над дальнейшей цифровизацией услуг. Одним из первых виджетов стал модуль бронирования МТС Travel. Благодаря этому путешественники, приезжающие в регион, могут забронировать и безопасно оплатить жилье на нашем сайте. Отмечу, что договоренности о сотрудничестве с одним из самых популярных сервисов бронирования отелей были достигнуты по итогам Всероссийского туристического форума, который прошел в Хабаровске в сентябре прошлого года", - отметил директор АНО "ТИЦ Хабаровского края" Александр Колесников.

Услугу бронирования и круглосуточный клиентский сервис обеспечивает подразделение МТС Travel - компания "Броневик". С каждым объектом размещения сервис работает без посредников, что делает бронирование безопасным и удобным.

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