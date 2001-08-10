Туристы из Сахалинской области теперь могут бронировать отели на туристическом сайте Хабаровского края
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
МТС установила модуль бронирования МТС Travel с виджетом оплаты на официальном туристическом портале Хабаровского края. Теперь путешественники из Сахалинской области, могут забронировать и безопасно оплатить жилье на сайте habtravel.ru.
Для бронирования отелей на сайте Туристского информационного центра Хабаровского края создана отдельная страница. Сахалинцы могут выбрать город, даты заезда, количество гостей и получить список всех доступных предложений для бронирования в Хабаровском крае. В базе сервиса более 200 отелей, санаториев, апартаментов, хостелов, гостевых домов как в Хабаровске, так и в Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Советской Гавани, Николаевске-на-Амуре, Бикине и еще 19 населенных пунктах края.
"МТС с помощью цифровой экосистемы помогает регионам развивать индустрию туризма. Модуль МТС Travel расширяет функционал туристического портала и позволяет его посетителям спланировать комфортную поездку, - рассказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер" - помимо этого, все путешественники могут воспользоваться бесплатным аудиогидом по городу Хабаровску "МТС Городские легенды". Достопримечательности, которые вошли в маршрут, предлагали сами жители Хабаровска, после чего эксперты и знатоки истории города выбрали самые интересные места и связанные с ними увлекательные истории, легенды и факты, которые и легли в основу пешего маршрута. Для того чтобы воспользоваться аудиогидом от МТС, необходимо скачать бесплатное приложение izi.TRAVEL на свой смартфон и найти в нем экскурсию "Городские легенды Хабаровска".
"Сейчас мы работаем над тем, чтобы улучшить полезность сайта для туристов. Скоро появится календарь основных краевых событий и лэндинги районов, думаем и над дальнейшей цифровизацией услуг. Одним из первых виджетов стал модуль бронирования МТС Travel. Благодаря этому путешественники, приезжающие в регион, могут забронировать и безопасно оплатить жилье на нашем сайте. Отмечу, что договоренности о сотрудничестве с одним из самых популярных сервисов бронирования отелей были достигнуты по итогам Всероссийского туристического форума, который прошел в Хабаровске в сентябре прошлого года", - отметил директор АНО "ТИЦ Хабаровского края" Александр Колесников.
Услугу бронирования и круглосуточный клиентский сервис обеспечивает подразделение МТС Travel - компания "Броневик". С каждым объектом размещения сервис работает без посредников, что делает бронирование безопасным и удобным.
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