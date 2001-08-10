Тихоокеанское
информационное агентство
27 Марта 2023
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10:37, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине племянник выпил с тетей, а потом украл у нее телефон

На Сахалине племянник выпил с тетей, а потом украл у нее телефон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Тымовскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя пгт Тымовское, обвиняемого в краже с причинением значительного ущерба гражданину (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 11 января 2023 года поздно вечером обвиняемый пришел в гости к своей родственнице, которая приходится ему тетей. Они стали беседовать и распивать спиртные напитки. Позже он попросил у нее телефон позвонить своей сожительнице, так как у него своего не было, она ему разрешила. Когда взял телефон, ему пришла мысль похитить его. Окончив разговор, он предупредил свою родственницу, что пошел в уборную, которая расположена за пределами комнаты, а сам положил телефон к себе в карман, оделся и вышел из общежития, направившись домой.

Сумма ущерба составила более 16 000 рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде

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