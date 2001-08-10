Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

«Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, указав, что принял предложение Минприроды, хотя инициатива исходила от губернатора Камчатского края Владимира Солодова, на территории которого недавно появился Центр реинтродукции и сохранения птиц семейства соколиных. Первый соколиный симпозиум планируется провести в сентябре в рамках очередного Восточного экономического форума во Владивостоке. Председателем оргкомитета назначена вице-премьер Виктория Абрамченко, причем финансирование будет осуществляться за счет внебюджетных источников (крупным компаниям следует расширить ESG-бюджеты либо переориентировать расходы со статей поддержки других животных)», – сообщает Телеграм-канал «Зелёный» змий.

Итогом первого Дня сокола может стать принятие Международной декларации о сохранении популяции кречета, которая призовёт активизировать работу стран-участников по пресечению браконьерства и незаконной торговли этим редким видом, находящимся под угрозой исчезновения.