Тихоокеанское
информационное агентство
27 Марта 2023
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10:17, | Новости общества Сахалина и Курил

Губернатор Камчатки Владимир Солодов инициировал появление в России Дня сокола

Губернатор Камчатки Владимир Солодов инициировал появление в России Дня сокола

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Камчатки Владимир Солодов инициировал появление в России Дня сокола, пока в виде не общенационального праздника, а международного форума, пишет ИА "Кам 24".

«Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, указав, что принял предложение Минприроды, хотя инициатива исходила от губернатора Камчатского края Владимира Солодова, на территории которого недавно появился Центр реинтродукции и сохранения птиц семейства соколиных. Первый соколиный симпозиум планируется провести в сентябре в рамках очередного Восточного экономического форума во Владивостоке. Председателем оргкомитета назначена вице-премьер Виктория Абрамченко, причем финансирование будет осуществляться за счет внебюджетных источников (крупным компаниям следует расширить ESG-бюджеты либо переориентировать расходы со статей поддержки других животных)», – сообщает Телеграм-канал «Зелёный» змий.

Итогом первого Дня сокола может стать принятие Международной декларации о сохранении популяции кречета, которая призовёт активизировать работу стран-участников по пресечению браконьерства и незаконной торговли этим редким видом, находящимся под угрозой исчезновения.

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