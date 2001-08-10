В Южно-Сахалинске проверяют выполнение ямочного ремонта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Эта работа проводится по поручению мэра Сергея Надсадина. Специалисты департамента общественной безопасности и контроля совместно с департаментом дорожного хозяйства и благоустройства проверяют план по исполнению работ, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сегодня инспекция состоялась на пересечении проспектов Мира и Победы. Ночью здесь были проведены работы по устранению дефектов покрытия по технологии литого асфальта. Качество ремонта и объем выполненных работ проверил начальник отдела контроля департамента общественной безопасности и контроля Максим Лебедев:

- По поручению мэра Сергея Надсадина мы проводим мониторинг качества и полноту выполнения планов по ремонту участков улиц литым асфальтом. По итогам осмотра к качеству работ замечаний не возникло. Вместе с тем, по погодным условиям план был выполнен не до конца. Работы перенесли на предстоящую ночь.

Напомним, на дорогах Южно-Сахалинска продолжаются работы по восстановлению повреждений полотна литой асфальтобетонной смесью. Эти меры направлены на улучшение качества проезжей части и приведение улиц в нормативное состояние.

Отметим, сегодня ночью дорожные службы работали на перекрестках пр. Мира с ул. Емельянова, ул. Пограничной, пр. Победы и ул. Поповича. В ближайшие дни работы будут проведены на участке ул. 1-я Октябрьская., ул. Сахалинской, ул. Ленина.

Мониторинг своевременного выполнения дорожных работ, которые проводятся в городе, будет продолжен.