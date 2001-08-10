В Приморье в фотоловушку попала харза

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более 500 автоматических лесных камер установлено по всей «Земле леопарда». Больше нет ни в одном заповеднике и нацпарке России сообщает "Приморье 24".

В этот раз киногерой, который попал в фотоловушку, — «индийская» куница харза. Это самый крупный представитель рода куниц в Приморье.

«Взрослый зверь может достигать 80 сантиметров в длину, и это, не считая длинного хвоста. Габариты и физическая сила позволяют нескольким харзам, объединившись, добыть копытное животное! — рассказали специалисты. — Более того, харза отлично лазает по деревьям и отличается гибкостью».