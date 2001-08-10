Южносахалинцев приглашают на благотворительную акцию в поддержку бойцов СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мероприятие, посвященное поддержке военнослужащих на Донбассе, пройдет в ТРК "Сити Молл" в субботу, 25 марта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

С 11.00 до 13.00 для жителей и гостей города будет организован концерт. Все желающие смогут написать или записать видеописьмо с пожеланиями бойцам. Также посетители мероприятия смогут исполнить песню «Катюша».

Кроме того, в программе - мастер-классы по созданию ботанического барельефа, росписи пряников, изготовлению броши из фоамирана и другие, работа медицинской площадки.

Мероприятие пройдет в рамках проекта «Сопричастность». Организаторами выступают «Женское движение Единой России», Сахалинское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России», комитет семей воинов Отечества.