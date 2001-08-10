Южно-Сахалинск вошел в топ городов у бизнес-путешественников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Аналитики МТС с помощью сервисов МТС Travel и Bronevik.com проанализировала популярность bleisure-путешествий - совмещения деловых поездок с мини-отпуском. По результатам исследования Южно-Сахалинск вошёл в топ-10 городов, популярных у бизнес-путешественников.
Популярность bleisure-путешествий, совмещения деловых поездок с мини-отпуском, растет на фоне спроса на внутренний туризм. В 2022 году каждая четвертая командировка была с захватом выходных дней, это в два раза больше, чем годом ранее.
Рынок бизнес-путешествий восстанавливается после спада, вызванного эпидемией коронавируса. По данным сервисов бронирования МТС Travel и Bronevik.com, в 2022 году количество деловых поездок по России и за рубеж выросло на 18% в годовом сопоставлении.
В ТОП-10 направлений вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Хабаровск, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Южно-Сахалинск и Владивосток.
Количество командировок за границу в 2022 году сократилось на 8% год к году. Самым популярным зарубежным направлением для делового туризма среди стран СНГ в 2022 году стала Беларусь. В тройку лидеров также вошли Казахстан и Узбекистан.
Согласно данным МТС Travel и Bronevik.com, новым трендом бизнес-поездок становится совмещение работы и мини-отпуска. В 2022 году четверть деловых бронирований отелей в России и странах СНГ была совершена с захватом выходных дней – такой вид поездок называется bleisure (от английских слов «business» и «leisure», бизнес и отдых). В прошлом году в bleisure-путешествия отправлялись в два раза чаще, чем годом ранее (12%).
«За первые два месяца 2023 года, до начала активного делового сезона, уже 14% командировок оформлены с захватом выходных дней. Всё чаще россияне совмещают бизнес-поездки с отдыхом в отдаленных от центра частях страны — например, в Сибири или на Дальнем Востоке, куда далеко не каждый готов отправиться в долгий отпуск из-за сложной логистики и стоимости поездки. Для таких регионов бизнес-путешественники – перспективная аудитория, которая, как правило, имеет более высокий доход, к тому же их дорога уже оплачена работодателем. Мы ожидаем роста доли bleisure-поездок по России в течение 2023 года, особенно с началом теплого сезона», — отмечает генеральный директор МТС Travel Вадим Мельников.
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