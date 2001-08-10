Выяснено, кто боится потерять работу из-за роботов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Раньше в полную автоматизацию своей работы больше всего верили операторы кол-центров, сегодня - менеджеры по туризму. Переводчиков, убежденных в скорой победе искусственного интеллекта в их профессии, за 3 года стало больше в 2 раза, пишет astv.ru, ссылаясь на опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в ктором приняли участие 2500 представителей распространенных профессиональных групп из всех округов страны.

Среди российских менеджеров в полной или частичной победе искусственного интеллекта в их сфере убеждены более 40%. Переводчиков, считающих, что их полностью могут заменить роботы, с 2020 года также стало больше в 2 раза. Ещё 57% считают, что автоматизации не миновать, но часть функций останется за людьми.

В том, что роботы полностью или частично заменят их на работе, убеждены 59% официантов, 58% пекарей и кондитеров, 57% менеджеров по работе с клиентами.



Реже всего прогнозы о замене своего труда алгоритмами поддерживают врачи (25%), строители (27%) и учителя (28%).



В возможность полной или частичной роботизации своей профессии стали реже верить сварщики, водители, строители, операторы кол-центров, бухгалтеры.



Дизайнеры и программисты, напротив, чаще говорят о том, что искусственный интеллект и дальше продолжит отбирать их функции, впрочем, полного отказа от человеческого труда в их сфере в ближайшие 10 лет не случится.