Сахалинская область готовится к пожароопасному сезону

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Подготовительные мероприятия начались в островном регионе по поручению губернатора Валерия Лимаренко. К сегодняшнему дню определены маршруты авиационного и наземного патрулирования территорий. Работники лесопожарных формирований проходят обучение по тактике и технике тушения лесных пожаров, а также медкомиссию, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Всего для борьбы с огнем в этом году привлекут более 180 человек и 200 единиц техники. В том числе задействуют приобретенные благодаря нацпроекту "Сохранение лесов" автомобили, бульдозеры и вездеходы.

- Техническая оснащенность дает реальный профилактический эффект и позволяет быстро обнаруживать очаги возгораний и тушить их в первые сутки на небольших площадях, - подчеркнул руководитель агентства лесного и охотничьего хозяйства Роман Остапенко.

Охрану лесов от пожаров на территории области осуществляют 6 автономных учреждений. В их составе - 22 лесопожарных формирования различного типа. Они укомплектованы людьми и необходимой специализированной техникой.

- Проведены воздушные тренировки по прыжкам с парашютом парашютистов-пожарных, запланированы спуски с вертолёта десантников-пожарных, - сообщил исполняющий обязанности директора ОАУ "Сахалинская авиабаза" Евгений Макаров.

Утверждены маршруты авиапатрулирования протяженностью 2,4 тысячи километров. Наблюдение будет проводиться и с земли - 57 маршрутов патрулирования протяженностью 5,2 тысячи километров. Также будет применяться космический мониторинг через информационную систему Федерального агентства лесного хозяйства.