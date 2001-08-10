Тихоокеанское
информационное агентство
24 Марта 2023
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10:33, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 24 марта, свежую камбалу, минтай и треску жители и гости областной столицы могут приобрести по адресам:

- южнее дома №26 по ул. Пограничной (ТЦ "Янтарь"): минтай по 78 руб/кг, камбала по 66 руб/кг; треска по 100 руб/кг;

- ул. Дружбы, 56, Луговое (ТЦ "Странник"): минтай по 76 руб/кг, камбала по 66 руб/кг;

Торговля идет в рамках реализации проекта правительства области "Региональный продукт "Обеспечение населения охлажденной, свежевыловленной рыбой"

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