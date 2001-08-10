В Южно-Сахалинске напишут тотальный диктант
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На площадках областных учреждений культуры 8 апреля тексты продиктуют финалист "Учителя года России", журналист и художественный руководитель театра.
Ежегодную бесплатную культурно-просветительскую акцию по проверке грамотности Тотальный диктант 8 апреля проведут Литературно-художественный музей книги А. П. Чехова "Остров Сахалин", Исторический парк "Россия-моя история" и Сахалинская областная детская библиотека. Регистрация участников откроется 30 марта.
В Южно-Сахалинске с 2016 года масштабно Тотальный диктант проводят региональные музеи при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области. Впервые в этом году к акции присоединилась Сахалинская областная детская библиотека - она проведет площадку на Горном Воздухе.
Диктаторами акции в Южно-Сахалинске по традиции выступят известные медийные персоны. В историческом парке текст прочитает художественный руководитель Чехов-центра Александр Агеев, площадку детской библиотеки проведет креативный директор медиахолдинга АСТВ Алена Баринова, а в музее книги диктатором выступит преподаватель русского языка и литературы Гимназии № 3 Южно-Сахалинска, финалист конкурса "Учитель года России-2022" Ирина Орлова.
В акции Тотальный диктант может принять участие любой желающий, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте.
- В двенадцатый раз мы проведем акцию в Южно-Сахалинске. В прошлом году было несколько отличников, надеюсь, что и в этот раз нас порадуют результатами, - рассказала координатор акции в Южно-Сахалинске Анастасия Степаненко. - Работы проверят филологи, оценки будут загружены на сайт Тотального диктанта. Также проведем нашу традиционную встречу по разбору грамматических трудностей и вручим сертификаты отличникам.
Акция пройдет 8 апреля в 16:00. Регистрация доступна с 30 марта.
Площадки Тотального диктанта в Южно-Сахалинске:
1. Литературно-художественный музей книги А. П. Чехова "Остров Сахалин" (пр. Мира, 104). Контакты: [email protected].
2. Исторический парк "Россия - моя история" (ул. Священномученика Илариона Троицкого, 4). Контакты: 8(4242)49-57-20.
3. Сахалинская областная детская библиотека. Площадка будет проведена на территории кафе "Горный Воздух" по адресу: ул. Горный Воздух, 1б. Контакты: 23-27-98
Тотальный диктант - ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности. Первый Тотальный диктант провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. Акция приобрела всемирный масштаб: ее организует фонд "Тотальный диктант", а воплощают активисты и волонтеры в разных городах мира.
Автором Тотального диктанта в 2023 году стал писатель Василий Авченко. Участники напишут текст о путешественнике, писателе, исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.
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