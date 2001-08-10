В России к 2024 году число фейков может вырасти более, чем в два раза
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Например, недавно в соцсетях Сахалина и Курил жителей пытались напугать "парфюмершей" с ядовитыми духами, мини-бомбочками в денежных купюрах. Особое место в списке фейков занимают новости о специальной военной операции.
В 2022 году было выявлено почти 4 тыс. уникальных фейков, общее число их копий сообщений составило порядка 10 млн. По словам советника генерального директора АНО «Диалог Регионы» Тихона Макарова, к 2024 году общее количество копий фейковых новостей может увеличиться до 22 млн.
«Мы прогнозируем, что в следующих годах тренд на увеличение числа фейков сохранится. Нами прогнозируется увеличение количества копий фейковых сообщений до 22 млн в 2024 году. При менее пессимистичных оценках, объем числа фейковых сообщений может достигнуть 15 млн в 2024 году, однако это все равно кратно больше, чем до начала СВО», - сказал Тихон Макаров.
Для противодействия фейкам важно формировать критическое мышление. По данным «Диалога», 64% россиян считают, что умеют определять фейки. При этом на серии тестов ошиблась большая часть опрошенных экспертов. Недавно в рамках фактчекингового проекта «Лапша Медиа» известный актер Стас Ярушин проверил студентов столичных вузов на способность определять недостоверную информацию. В ходе эксперимента выяснилось, что даже молодое поколение не всегда готово определить фейк: около половины участников ошиблись при проверке информации. Узнать подробнее об эксперименте можно в соцсетях проекта.
По данным «Диалога», большое количество фейков в 2022 году было связано с введением санкций и «кризисом» экономики России. В этом году активно распространялись сообщения о возможной угрозе ракетного удара, дополнительной мобилизации в рамках СВО, возможной блокировке YouTube, дефицита обезболивающих и материалов для стоматологий.
Эксперт отметил, что меняются не только тематики фейков, но и механики их создания. Так, поддельные фото и видеозаписи использовались активнее в начале 2022 года, в конце года их тиражирование снизилось. Также в начале 2022 года хакерами предпринимались попытки взлома крупных информационных ресурсов, органов исполнительной власти и СМИ. Сегодня хакерским атакам стали чаще подвергаться ресурсы регионального уровня.
«Самое неправильное при столкновении с фейком — эмоциональная и быстрая реакция. Именно такой реакции ждут мошенники, когда у нас нет возможности остановиться и подумать о сути сообщения, проанализировать. Излишняя скорость снижает эффективность критического мышления, может повлечь непредсказуемые и даже трагические последствия, связанные с вредом здоровью, финансовому благополучию, влиянием на взаимоотношения», — подчеркнул Макаров.
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