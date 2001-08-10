Для сахалинских учителей МТС подготовила онлайн-урок по безопасности подростков в интернете

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Для сахалинских учителей подготовили онлайн-урок по безопасности подростков в интернете

МТС подготовила для учителей образовательных учреждений бесплатные информационно-просветительские материалы для проведения в 5-8 классах школ урока по цифровой гигиене и информационной безопасности. Материалы урока позволят в интересном игровом формате проинформировать детей о современных киберугрозах и основных способах противодействия им, принципах безопасного общения и поведения в сети.

Познавательные методические материалы разработаны МТС совместно с экспертами Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) и размещены на сайте творческого онлайн-проекта МТС «Поколение М» в разделе «Дети в интернете».

Урок рассчитан для детей в возрасте 12-15 лет и содержит информацию по 12 основным темам киберграмотности, в том числе о том, как противостоять кибербуллингу, какие действия в интернете могут угрожать жизни, репутации и ментальному здоровью; как защитить себя от мошенничества в сети и других. В материалах затрагиваются темы безопасного поведения в социальных сетях, инструментах виртуальных коммуникаций, а также приводятся примеры безопасных ресурсов с полезным, развивающим и развлекающим контентом.

«С учетом того, что для современных детей цифровое пространство является естественной средой, где они проводят значительную часть своей ежедневной рутины, вопросы безопасного пользования цифровыми сервисами сохраняют свою актуальность. Дети активны, любопытны, но еще не имеют достаточного количества жизненного опыта, чтобы противостоять сетевым угрозам. А учителям и родителям, как старшему поколению, бывает непросто разговаривать с детьми на «одном языке», не хватает собственной экспертизы и системных знаний. Наши материалы, созданные с использованием цифровой экспертизы МТС, как одного из основателей Альянса по защите детей в цифровой среде, как раз и дадут взрослым готовый пакет методических материалов для организации просветительской беседы с детьми. Изначально созданные для проведения дополнительных уроков в школе, материалы будут полезны и родителям», – говорит руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

О программе «Поколение М»

«Поколение М» – цифровая образовательная платформа, разработанная МТС для развития детского творчества в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями.

Проект объединяет идею образования и развития детей из регионов России и благотворительную механику. На основной онлайн-площадке проекта — pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входят более 250 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Игорь Гуляев и Юлия Далакян, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия «Непоседы» и другие. За время проекта победителями конкурсов «Поколения М» стали 800 детей из 69 регионов страны. Участники проекта получают широкие творческие возможности: от стажировок в крупнейших компаниях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в творческие вузы. Все цифровые активности участников проекта в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 23 миллионов рублей, которые направлены на лечение 82 детей.

Альянс по защите детей в цифровой среде – это добровольное объединение девяти крупных технологических, цифровых и медиакомпаний России, созданное в 2021 году с целью развития безопасного и благоприятного интернет-пространства для юных пользователей. В Альянс входят «ВымпелКом», «Газпром Медиа Холдинг», «Лаборатория Касперского», «МегаФон», МТС, VK, «Национальная Медиа Группа», «Ростелеком» и «Яндекс».

До 17 апреля 2023 года включительно проходит прием заявок на премию Альянса «За безопасное цифровое детство». Конкурс направлен на поиск креативных и ярких проектов и предложений, которые помогают сделать интернет дружелюбным пространством для несовершеннолетних пользователей. Участвовать могут взрослые и дети в возрасте от 14 лет.

Премия присуждается в трех номинациях: «Уроки безопасности в Сети», «Взрослые и дети в интернете» и «Лучший юношеский проект». Конкурс по каждой из них пройдет в два этапа, по итогам которых финалисты-взрослые получат ценные призы от организаторов, а дети — возможность пройти стажировку в компаниях — основателях альянса.

Подать заявку на участие в премии, а также ознакомиться с подробными условиями участия можно на сайте Альянса.