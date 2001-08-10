Дети и молодежь Южно-Сахалинска могут поучаствовать в федеральном конкурсе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

XX юбилейный сезон Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна – моя Россия» уже начался, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Старт событию был дан в феврале текущего года в Совете Федерации Федерального Собрания.

В конкурсе могут принять участие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет: школьники, студенты, аспиранты, молодые учение и специалисты, общественные деятели и предприниматели. В тематической номинации «Сказки детей о науке» работы принимаются от детей до 13 лет. Заявки можно подать до 30 марта 2023 года.

Дополнительная информация размещена на сайте.

Конкурс «Моя страна — моя Россия» проводится с 2003 года и является многолетней гражданской инициативой, направленной на создание условий для формирования активной и ответственной позиции в решении проблем социально-экономического и пространственного развития российских городов и сел, а также укрепления целостности России. В прошлом году в нем приняли участие свыше 90 тыс. человек из всех российских регионов, а также 652 человека из иностранных государств.

С 2019 года конкурс входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». В этом году событие приурочено к 200-летию со дня рождения К. Д. Ушинского, к 160-летию со дня рождения В. И. Вернадского и к 120-летию со дня рождения И. В. Курчатова.