Сахалинские росгвардейцы прошли обучение по управлению беспилотниками
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Цифровые технологии позволяют более эффективно выполнять задачи по обеспечению безопасности в регионе. Использование дронов также снижает риски для жизни и здоровья бойцов в опасных ситуациях. Курсы для сотрудников Росгвардии провели специалисты областного министерства цифрового и технологического развития, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Группа из 10 человек успешно прошла обучение, которое включало в себя как теоретические, так и практические занятия. Росгвардейцы осваивали навыки поиска диверсионно-разведывательных групп и доставки грузов до необходимых позиций.
– Обучение работе с дронами помогло нам освоить новые технологии. Безусловно, такие навыки необходимы для успешного выполнения нашей работы, – поделился впечатлением сотрудник Росгвардии.
Использование беспилотных летательных аппаратов позволяет сотрудникам Росгвардии быстрее и эффективнее реагировать на возможные угрозы и предотвращать преступления. Кроме того, беспилотники помогают снизить риски для жизни и здоровья росгвардейцев в опасных ситуациях. С помощью цифровых технологий также можно экономить время и ресурсы, что особенно актуально в условиях удаленности и труднодоступности некоторых районов островной области.
– Мы регулярно организовываем обучение сотрудников госорганов, кому в работе может быть необходимо использование беспилотных летательных аппаратов. Внедрение квадрокоптеров позволяет, не выходя на объект, вести наблюдение с видео- и фотофиксацией, анализировать данные и принимать на основе их необходимые решения, – отметил заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.
Курсы проводят сотрудники министерства цифрового и технологического развития Сахалинской области, которые имеют большой опыт управления беспилотными летательными аппаратами.
– Изначально получить практику полетов можно на специальных тренажерах без риска повредить технику. Только после успешных выполнений заданий на тренажере мы переходим к практике управления коптерами, – пояснил министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев.
Обучение управлению беспилотниками является одним из примеров того, как новые технологии могут быть использованы для повышения эффективности работы правоохранительных органов. Подобные инициативы стали регулярными, благодаря цифровизации островного региона.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:03 Сегодня На Камчатке девочку унесло на льдине
09:08 Сегодня Предприниматели Сахалина получат гарантию на сбыт продукции
10:11 Сегодня В Южно-Сахалинске напишут тотальный диктант
10:33 Сегодня Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу
- 14:27 17 Марта В Южно-Сахалинске продолжается обследование подвальных помещений
10:00 17 Марта В Александровске-Сахалинском завершают строительство газовой котельной
14:44 17 Марта Лицей № 1 готовится к масштабной модернизации
09:43 17 Марта Сахалинской области выделили средства на строительство коммунальной инфраструктуры
- 00:51 6 Марта Где можно оформить кредит без подтверждения дохода?
15:53 16 Марта Валерий Лимаренко потребовал в кратчайшие сроки завершить строительство многоквартирного дома в Александровске-Сахалинском
17:26 10 Марта В Сахалинской области будут проводить полный цикл мероприятий экстракорпорального оплодотворения
10:45 3 Марта Школа №21 Южно-Сахалинска передала посылки для участников спецоперации
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?