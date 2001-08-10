Сахалинские росгвардейцы прошли обучение по управлению беспилотниками

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Цифровые технологии позволяют более эффективно выполнять задачи по обеспечению безопасности в регионе. Использование дронов также снижает риски для жизни и здоровья бойцов в опасных ситуациях. Курсы для сотрудников Росгвардии провели специалисты областного министерства цифрового и технологического развития, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Группа из 10 человек успешно прошла обучение, которое включало в себя как теоретические, так и практические занятия. Росгвардейцы осваивали навыки поиска диверсионно-разведывательных групп и доставки грузов до необходимых позиций.

– Обучение работе с дронами помогло нам освоить новые технологии. Безусловно, такие навыки необходимы для успешного выполнения нашей работы, – поделился впечатлением сотрудник Росгвардии.

Использование беспилотных летательных аппаратов позволяет сотрудникам Росгвардии быстрее и эффективнее реагировать на возможные угрозы и предотвращать преступления. Кроме того, беспилотники помогают снизить риски для жизни и здоровья росгвардейцев в опасных ситуациях. С помощью цифровых технологий также можно экономить время и ресурсы, что особенно актуально в условиях удаленности и труднодоступности некоторых районов островной области.

– Мы регулярно организовываем обучение сотрудников госорганов, кому в работе может быть необходимо использование беспилотных летательных аппаратов. Внедрение квадрокоптеров позволяет, не выходя на объект, вести наблюдение с видео- и фотофиксацией, анализировать данные и принимать на основе их необходимые решения, – отметил заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.

Курсы проводят сотрудники министерства цифрового и технологического развития Сахалинской области, которые имеют большой опыт управления беспилотными летательными аппаратами.

– Изначально получить практику полетов можно на специальных тренажерах без риска повредить технику. Только после успешных выполнений заданий на тренажере мы переходим к практике управления коптерами, – пояснил министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев.

Обучение управлению беспилотниками является одним из примеров того, как новые технологии могут быть использованы для повышения эффективности работы правоохранительных органов. Подобные инициативы стали регулярными, благодаря цифровизации островного региона.