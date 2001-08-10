В Южно-Сахалинске открыта горячая линия помощи эндокринологическим пациентам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре начала работу горячая телефонная линия помощи пациентам, имеющим эндокринологические заболевания. Звонки принимаются ежедневно с 9.00 до 19.00 по телефонам: 7-962-580-97-66 и 7-924-288-66-99, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказала инициатор создания горячей линии Мария Ульянова, по указанным телефонам принимаются обращения о сложностях получения по рецептам необходимых лекарственных препаратов. Также горожане могут сообщать о проблемах с записью к эндокринологу или длительном ожидании приема врача, не обеспечении тест-полосками, помпами и другими медицинскими принадлежностями. В рамках работы горячей линии готовы также, при наличии медицинских показаний, содействовать в оформлении инвалидности и решении других вопросов, связанных с болезнями эндокринной системы.

Задача организаторов горячей линии — провести мониторинг актуальных проблем, решить системные и повторяющиеся вопросы, разработать «дорожную карту» ведения пациентов с эндокринологическими заболеваниями и оказать помощь данной категории горожан. Эта работа ведется в рамках проекта «Забота. Защита. Уважение», инициированного губернатором Валерием Лимаренко и нацелена на максимальную диспансеризацию населения.