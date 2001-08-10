В Южно-Сахалинске приступают к ремонту и благоустройству подъездов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В зависимости от состояния здания многоквартирного дома частично или полностью будет выполнен косметический ремонт мест общего пользования и входных групп, при необходимости - заменены окна, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Работы проводятся по нескольким направлениям. Как рассказал директор департамента городского хозяйства Евгений Золотов, кроме ремонта за счет субсидий из областного и местного бюджетов, это предусмотренные управляющими компаниями мероприятия в рамках тарифа за содержание и ремонт мест общего пользования, а также благоустройство силами жителей, волонтеров и УК при поддержке городских депутатов: замена почтовых ящиков, наведение порядка с кабелями провайдеров и др. Кроме этого, в 2023 году администрация Южно-Сахалинска присоединилась к новому проекту "Наш двор. Наш подъезд", инициированный партией "Единая Россия" и поддержанный губернатором Валерием Лимаренко и мэром Сергеем Надсадиным. Он рассчитан на то, чтобы вовлечь в решение вопросов по благоустройству многоквартирных домов активных и неравнодушных жителей.

В нескольких подъездах домов по ул. Чехова, Пограничная, Есенина работы уже завершены: по совместному решению соседей здесь появились цветы, на обновленных стенах - художественная роспись.

В доме по ул. Чехова, 2А, который обслуживает УК "ЖЭУ-3", подрядчик только приступил к ремонту. Во всех подъездах будут обновлены стены, потолок, восстановлены разрушенные участки лестниц. Депутат Городской Думы по этому округу Елена Столярова подчеркнула, что очень важно участие и заинтересованность самих жителей. Именно такие инициативные люди проживают на ул. Чехова, 2А.

- Обсуждали с соседями, что хотим получить. Вместе выбрали цвет для стен. Хотим, чтобы нам помогли благоустроить существующий уголок с живыми растениями, - рассказала жительница дома Олеся Тишелович. - ЖЭУ наше на связи с нами. Видим отклик хороший. И мы сами готовы помогать и принимать участие.

В этом году из регионального бюджета в виде субсидий для управляющих компаний предусмотрено более 50 млн рублей.